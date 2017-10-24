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Больше 50 медалей дальневосточных соревнований завоевали сахалинские пловцы

Больше 50 медалей дальневосточных соревнований завоевали сахалинские пловцы

Шестеро островных спортсменов получили звание КМС

Сахалинцы взяли 51 медаль на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по плаванию в Хабаровске. Всего на соревнования отправились более 40 островных спортсменов и 7 тренеров. По словам председателя федерации плавания Сахалинской области Владимира Винокуренкова, это рекордное количество участников для области.

- Кроме того, пятеро наших пловцов обновили рекорды островного региона. Отличились Артём Милешко (200 метров брасс), Дмитрий Крюковский (100 метров на спине), Дмитрий Ермаков (200 метров баттерфляй), Денис Моденов (100 и 200 метров на спине), Илья Кучинский (50 метров на спине), - отметил Винокуренков. - Плюс шесть человек - Денис Ганюшин, Дмитрий Крюковский, Даниил Кучер, Данила Мелихов, Ким Ю Ми, Дарья Коровина - стали кандидатами в мастера спорта (КМС).

Но больше всех отличился Артём Мелешко. Пятнадцатилетний юноша выполнил норматив мастера спорта на дистанции 200 метров брассом,  занял второе и третье место на первенстве, и взял бронзу на чемпионате.

- Я долго шёл к этому, упорно тренировался, - сказал Артем. - Поначалу меня опережал спортсмен на пятой дорожке, но на последнем круге я смог его обогнать. Соперники были очень сильные - лучшие на Дальнем Востоке. Я рад, что у меня всё получилось. Главное работать над собой, тогда можно покорить любую вершину.

Впервые Артём пришёл на плавание в шесть лет. С тех пор он всего себя отдаёт спорту. Парень рассказал, что тренируется с 6:30 перед учёбой в школе и с 16:00 после.

- На каникулах бегаем по 12 км. Затем идём в тренажёрный зал, а потом в бассейн. Честно говоря, даже и не помню, когда я последний раз отдыхал, - добавил спортсмен.

У тренера Светланы Гилевой это первый воспитанник, ставший мастером спорта. Мальчик целеустремлённый, не пропускает ни одной тренировки. Даже если болеет, то занимается на суше и потом снова идёт в бассейн.

- Мы готовились и верили, что Артём выполнит норматив. Сам он тоже был настроен на победу, - сказала наставник. - Таких как он, сегодня единицы. У нас давно уже не было мастеров спорта - лет 12 точно. Надеемся, что в скором времени себя проявят и другие спортсмены. В последнее время у нас появилось много КМС.

Всего сахалинцы завоевали 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей. Наибольшее количество наград принесла области мастер спорта международного класса Наталья Винокуренкова. Самая известная островная пловчиха семь раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, по одному разу - на вторую и третью.

- Для меня это не рекорд. Но в копилку всегда хочется положить как можно больше медалей, - поделилась спортсменка. - Соперники были очень достойными. Сложнее всего было состязаться с пловцами из Владивостока и Магадана.

Помимо нее обладателями медалей стали южносахалинские пловцы Ева Леченко (4 золотые + 2 серебряные + 1 бронзовая), Софья Тутасова (1+3+1), Кристина Коннова (0+1+2), Яна Орлова (0+0+2), Алина Бурмакина (0+1+0), Дарья Коровина (0+1+0), Ким Ю Ми (0+0+2), Дмитрий Крюковский (1+2+2), Денис Моденов (1+3+0), Денис Ганюшин (0+2+0), Даниил Кучер (0+0+1); холмчане Арина Литвинчук (0+0+2) и Дмитрий Ермаков (2+0+1) и Софья Кокосова из Охи (0+0+1).

Островитяне стали серебряными призерами в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем (Алина Бурмакина, Кристина Коннова, Дарья Коровина, Наталья Винокуренкова), а также дважды бронзовыми: в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем (Софья Кокосова, Ким Ю Ми, Арина Литвинчук, Яна Орлова) и 4 по 100 метров комбинированным плаванием (Софья Тутасова, Наталья Винокуренкова, Арина Литвинчук, Ким Ю Ми).

- Тренеры сборной отмечают хорошее выступление и ряда других участников нашей команды. Это Данила Мелихов и Алексей Баранников (4 место), Иван Кругляк (5 место), Артур Дедяхин и Михаил Ходаковский (6 место), Павел Коренухин (8 место), Денис Михеев, Александр Архипов, и Максим Ус из Южно-Сахалинска (9 место), Владислав Шабанов (5 место) и Степан Чурбанов (7 место) из Охи, - подвел итоги соревнований Владимир Винокуренков.

Он подчеркнул, что девять сахалинцев претендуют на участие во всероссийском первенстве по плаванию, которое пройдёт в середине декабря в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:55 +2
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Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 14:12
Молодцы!!! Так держать!
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