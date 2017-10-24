Шестнадцатилетняя сахалинка подозревается в краже у соседей

Сама девушка проникла в чужую квартиру через балкон, а своей 12-летней знакомой открыла входную дверь изнутри

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении кражи.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, днем 31 июля подозреваемая находилась на балконе квартиры, в которой живет. Девушка предложила своей 12-летней знакомой проникнуть в квартиру соседей и украсть что-нибудь ценное.

"Подозреваемая перелезла на соседний балкон, через открытую балконную дверь вошла в квартиру, где с помощью ключа, обнаруженного в гостиной комнате, открыла входную дверь, впустив в неё малолетнюю. Подозреваемая похитила 2 сотовых телефона, один из которых передала 12-летней знакомой, а затем девочки покинули место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.