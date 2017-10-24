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Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах

Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах

Победителей и призеров определили в четырех возрастных группах

В Ногликах прошел традиционный региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню народного единства. На ковер СК «Арена» вышли около 100 борцов из Анивы, Охи, Тымовска, Южно-Сахалинска и, естественно, пгт. Ноглики.

Победителей и призеров определили в четырех возрастных группах. В самой младшей (2006-2007 г.р.) четыре золотых награды в активе борцов из Южно-Сахалинска. Отличились Абдыразак Адиев (до 32 кг), Владимир Керкер (до 38 кг), Чехрон Эсанов (до 42 кг), Артем Кошкаров (свыше 45 кг). В остальных весовых категориях первенствовали Никита Урманов (до 29 кг) и Даниил Марцынкевич (до 32 кг) из Ноглик, а также Юрий Хандзрцян (до 45 кг) из Анивы.

Четыре победы было в активе «греко-римлян» из островной столицы и в возрастной группе юношей 2004-2005 г.р. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Радик Ахатов (до 38 кг), Арафат Нургази (до 42 кг), Андрей Бармин (до 47 кг) и Матвей Чифуров (до 63 кг). В весе до 35 кг победил анивчанин Александр Наградов, а в категориях до 54 и 59 кг – Илья Шулаков и Илья Старцев из пгт. Ноглики.

У юношей 2002-2003 г.р. два золота в активе хозяев ковра (Тимофей Марцынкевич, до 47 кг; Антон Добродомов, до 69 кг). По одному разу поздравления с победой принимали представители Тымовска (Артур Кириллов, до 54 кг), Охи (Михаил Гуськов, до 76 кг) и Южно-Сахалинска (Роман Бакланов, до 59 кг).

В старшей возрастной группе (2000-2001 г.р.) награды за первое место вручили охинцу Владиславу Кириллову (до 54 кг), тымовчанину Дмитрию Самусеву (до 85 кг) и Даниилу Малееву из пгт. Ноглики (до 69 кг).

Все победители и призеры награждены медалями и грамотами соответствующих степеней.

- По решению судейской бригады определены лучшие борцы турнира. Ими признаны Егор Новиков из Тымовска, Андрей Бармин из Южно-Сахалинска и Владислав Кириллов из Охи. Приз за лучшее судейство второй раз подряд получил Эдуард Зарюта из островной столицы, - подвел итоги соревнований Евгений Савинов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 1
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 2
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 3
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 4
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 5
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 6
Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах, Фото: 7
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Около 100 борцов греко-римского стиля приняли участие в региональном турнире в Ногликах
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:54 0
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