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Паромная переправа Ванино-Холмск возобновляет работу

Паромная переправа Ванино-Холмск возобновляет работу

Первым в сторону острова отправится "Сахалин-9"

Паромная переправа Ванино-Холмск возобновляет работу.
 
Как сообщил astv.ru заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов, в настоящее время загрузка парома "Сахалин-9" завершена, судно отправляется в сторону острова. 
 
""Уже начинается оформление парома "Сахалин-8". Автомобилистам выдают погрузочные и перевозочные документы". Ориентировочное время отправления судна в Холмск - 17:00 по сахалинскому времени. Следующим из Ванино выйдет "Сахалин-10"", - говорит Геннадий Котликов.
 
Напомним, ознакомиться с работой паромной переправы в режиме реального времени, подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:56 +2
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