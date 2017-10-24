Паромная переправа Ванино-Холмск возобновляет работу
Первым в сторону острова отправится "Сахалин-9"
Паромная переправа Ванино-Холмск возобновляет работу.
Как сообщил astv.ru заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов, в настоящее время загрузка парома "Сахалин-9" завершена, судно отправляется в сторону острова.
""Уже начинается оформление парома "Сахалин-8". Автомобилистам выдают погрузочные и перевозочные документы". Ориентировочное время отправления судна в Холмск - 17:00 по сахалинскому времени. Следующим из Ванино выйдет "Сахалин-10"", - говорит Геннадий Котликов.
Напомним, ознакомиться с работой паромной переправы в режиме реального времени, подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».
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