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Хоккеисты "Сахалина" вышли победителями из встречи с "Одзи Иглз"
Фото Алексея Филиппова

Хоккеисты "Сахалина" вышли победителями из встречи с "Одзи Иглз"

Итоговый счет матча - 2:3

Непростую победу удалось одержать хоккеистам "Сахалина" в первом матче с "орлами" в японском городе Томакомай. Островитяне почти на протяжении всей игры вели в счете, но "Одзи Иглз" в третьем периоде смогли свести на нет преимущество гостей и перевести игру в овертайм, где и были разбиты тройкой из второго звена.

- Перед матчем было хорошее настроение, единственное, может было тяжело из-за смены рациона. Накушались в первый день и тяжело было кататься. Беспокоит то, что соперник стал жестко играть, местами даже грубо, судьи не обращали на это внимание, и мы подломились, скуксились, - комментируют главный тренер "Сахалина" Михаил Комаров. Несмотря на это, смогли выиграть в овертайме, но могли ребята до него и не доводить, введя со счетом 2:0. Очень важный гол сегодня забил Зацепилин, да и все ребята полностью отдались игре.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:40 0
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