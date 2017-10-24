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Россиян в конце недели ждут три выходных дня
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Россиян в конце недели ждут три выходных дня

Рабочий день в пятницу, 3 ноября, сократится на час

На этой неделе россиян ожидают длинные выходные, сообщает РИА Новости.

Так как День народного единства выпадает на субботу, выходной день перенесли на понедельник. Рабочий день в пятницу, 3 ноября, сократится на час.

Ноябрьские праздники станут последними долгими выходными в этом году. Следующими будут уже десятидневные праздничные дни после Нового года.

сегодня, в 14:43 +1
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