На Сахалине закрылся дрифт-сезон

В Корсаковском районе, недалеко от Пригородного сахалинские автомобилисты закрыли дрифт-сезон 2017.

Как сообщили astv.ru организаторы соревнований, участие в заездах приняли 11 пилотов. Автомобилистов разделили на две категории, в каждой из которых определили победителей.

Среди начинающих первое место занял Александр Ким, второе - Валерия Мадудина, третье - Тимур Зиганшин.

Среди опытных дрифтеров лидером сезона признан Иван Галагонов. Второе место завоевал Илья Капыш, бронзу взял Игорь Ким.