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На Сахалине закрылся дрифт-сезон

На Сахалине закрылся дрифт-сезон

Соревнования прошли в Пригородном

В Корсаковском районе, недалеко от Пригородного сахалинские автомобилисты закрыли дрифт-сезон 2017.

Как сообщили astv.ru организаторы соревнований, участие в заездах приняли 11 пилотов. Автомобилистов разделили на две категории, в каждой из которых определили победителей. 

Среди начинающих первое место занял Александр Ким, второе - Валерия Мадудина, третье - Тимур Зиганшин. 

Среди опытных дрифтеров лидером сезона признан Иван Галагонов. Второе место завоевал Илья Капыш, бронзу взял Игорь Ким.
 
 
 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:50 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:52
судя по погодам, новый дрифт сезон стартует через пару недель
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+5
crazydriver144
Написано сегодня, в 10:54
мдааааа, парням далеко ещё до парного дрифта
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+2
Warg
Написано сегодня, в 11:54
Какая тупость.
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+1
Сергей Сухов
Написано сегодня, в 16:34
Warg, в чем?
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0
Warg
Написано сегодня, в 16:35
Сергей Сухов,
В дрифте.
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0
Hana
Написано сегодня, в 12:32
И начинается краш сезон
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−1
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 17:24
Ну это на треке сезон закрылся. А на пл. Победы дрифтеры, поди даже и не знали, что он открывался. Как гоняли, так и будут Вин Дизелями прикидываться весь год
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 17:43
Child_of_Sun, ....дык ,ведь "Спорт против подворотни"в действии!
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 17:41 Отредактированно сегодня, в 17:45
.....это у заднеприводных
закрылся,а у Субаристов только всё начинается!
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