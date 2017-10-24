На Сахалине закрылся дрифт-сезон
Соревнования прошли в Пригородном
В Корсаковском районе, недалеко от Пригородного сахалинские автомобилисты закрыли дрифт-сезон 2017.
Как сообщили astv.ru организаторы соревнований, участие в заездах приняли 11 пилотов. Автомобилистов разделили на две категории, в каждой из которых определили победителей.
Среди начинающих первое место занял Александр Ким, второе - Валерия Мадудина, третье - Тимур Зиганшин.
Среди опытных дрифтеров лидером сезона признан Иван Галагонов. Второе место завоевал Илья Капыш, бронзу взял Игорь Ким.
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