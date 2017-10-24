Детский симфонический оркестр Сахалина с успехом выступил в Благовещенске

В рамках открытия нового сезона детской филармонии сахалинский детский симфонический оркестр принял участие в дальневосточном фестивале классической музыки «Амурская волна». В прошлом году островные юные музыканты произвели фурор на этом региональном мероприятии. Зал аплодировал сахалинцам стоя.

В нынешнем сезоне приезда музыкальных талантов уже ждали. Организаторы фестиваля отвели им для выступления больше времени. Со своей стороны, островной детский оркестр тоже подготовился. За короткое время была практически полностью обновлена программа. В ней осталось лишь четыре композиции из прошлогоднего репертуара. Но появились непростые произведения композиторов с мировым именем – Брамса, Моцарта, Шнитке и других авторов.

«В этом году летом девять наших ребят поработали с корейским симфоническим оркестром, - рассказала художественный руководитель оркестра Виктория Юхманова. – Это был очень полезный для них опыт. С ними мы учили очень сложную программу – все четыре части восьмой симфонии Дворжака. Могу вам сказать, ребята потрудились очень хорошо. И сегодня их уверенную игру поддержали и другие наши музыканты».

Специалисты отметили более слаженную игру сахалинцев по сравнению с прошлым годом. По мнению педагогов, секрет такого успеха прост – с открытием Детской филармонии юные музыканты стали чаще встречаться на репетиционных площадках. И результат не заставил себя долго ждать. Удалось добиться более качественного исполнения.

С восторгом встретила выступление сахалинцев и амурская публика. Продолжительные овации и масса комплиментов уже после концерта достались не только взрослым, которые работали над созданием этого уникального в своем роде коллектива, но и самим исполнителям.

Сегодня сахалинский детский симфонический оркестр продолжит свой гастрольный тур. Рано утром его участники отправятся в Китайскую Народную Республику, где сначала дадут концерт в городе Хэйхэ, а затем дважды выступят на музыкальных площадках Харбина, сообщает Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства.