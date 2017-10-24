На Сахалине впервые прошли соревнования по лонгборду

Накануне, 29 октября на лыжероллерной трассе в Южно-Сахалинске впервые прошли соревнования на лонгбордах в дисциплине слалом. Со спортсменами из отделения сноуборда на старт вышли и любители. Всего в слаломе приняло участие 46 человек.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, на старт вышли ребята от 6 до 18 лет. Не у всех получилось пройти 100-метровую дистанцию без ошибок и "попасть в ворота".

- Конечно, нет 100% переноса навыков со сноуборда в лонгборд, но в слаломе всё очень похоже - необходимо чувствовать повороты, выбирать верную дугу, - с энтузиазмом рассказал тренер по сноуборду Алексей Желтов. - Если спортсмен хорош зимой, то и летом он будет показывать результаты. Хотя тут может сыграть чувство страха перед асфальтом - на снег помягче падать. Тренировки на лонгборде летом у спортсменов проходят не так часто, как могли бы. Мы сами организуем их раз в неделю, в остальном занимаемся техникой, общефизической подготовкой, бегаем и ходим в гору, иногда играем в хоккей с мячом. Надеюсь, что проведение первого соревнования станет для ребят отличным мотиватором, чтобы они сами по себе катались на лонгборде в свободное время.

До недавнего времени отделение сноуборда в параллельных дисциплинах проводило тренировки на лыжероллерной трассе рано утром перед тренировками лыжников. Но сейчас появился асфальт в районе стадиона Спартак, где можно будет проводить тренировки рядом со школой.

Возможно, это позволит поднять уровень молодежи, которую уверенно обыграл 15-летний Иван Малыгин. Он узнал о соревнованиях за несколько дней из анонса и успел сделать всего несколько тренировок на трассе перед стартом. Для него это - первая спортивная награда.

На первой попытке Иван Малыгин единственный вышел из 25 секунд, а на второй показал 22,6 секунд. В более младших возрастных группах у мальчиков первенствовали Владислав Гельфер и Даниил И. У девочек выиграли Ольга Павловец, Таисия Маясова и Полина Бурдело.

Организаторами соревнований выступили сахалинская федерация сноуборда, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

Планируется, что состязания по лонгборду станут традиционными. Трассы для младших и старших возрастных групп будут отличаться, на них смогут стартовать два спортсмена сразу.