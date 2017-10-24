Написать «Большой этнографический диктант» сахалинцы смогут через интернет

Островной регион поддержит всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», которая пройдёт накануне Дня народного единства (3 ноября) на 10-ти площадках в 9 муниципалитетах.

- На территории Сахалинской области диктант начнется ровно в 10.00. Присоединиться к акции может любой желающий. Площадки организованы в Южно-Сахалинске, Поронайске, Ногликах, Охе, Корсакове, Макарове, Тымовске, Александровске-Сахалинском и Томари. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях, -сообщила советник областного министерства образования Ольга Майорова.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 - одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий, - 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание этнографического диктанта отводится 45 минут.

Надо отметить, что 10 региональных вопросов для этнографического диктанта были составлены заведующим кафедрой российской и всеобщей истории СахГУ, профессором, доктором исторических наук Александром Василевским.

- У каждого народа свои традиции, и здесь есть чему поучиться. Мы должны относиться с уважением и интересом к людям разных национальностей, знать их культуру, - подчеркнул Александр Василевский.

В этом году для удобства жителей организаторы предусмотрели возможность написания диктанта в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru и выполнить тестовые задания. Пройти диктант можно с 10.00 3 ноября (по сахалинскому времени) до 23.59 5 ноября (по московскому времени).

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте мероприятия до 10 ноября. Результаты Диктанта подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря, сообщает пресс-служба правительства островного региона.