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«Элвари-Сахалин» дважды одолел «Динамо» из Краснодара
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«Элвари-Сахалин» дважды одолел «Динамо» из Краснодара

Завтра островные волейболисты встретятся с соперниками из Ростова-на-Дону

В воскресенье «Элвари-Сахалин» сыграл повторный матч с «Динамо» из Краснодара. Это произошло в Одинцово, где проходит третий тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд. 

Как и накануне, островитяне добились победы в трех партиях. Причем, если в первой и третьей они сопротивление соперника сломили довольно легко, то во втором сете пришлось прилагать максимум усилий. Итог – 3:0 (25:13, 28:26, 26:15) в пользу «Элвари-Сахалин».

Сегодня у волейболистов день отдыха. А 31 октября и 1 ноября сахалинцам предстоят две игры с «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:31 +1
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