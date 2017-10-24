«Элвари-Сахалин» дважды одолел «Динамо» из Краснодара

В воскресенье «Элвари-Сахалин» сыграл повторный матч с «Динамо» из Краснодара. Это произошло в Одинцово, где проходит третий тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Как и накануне, островитяне добились победы в трех партиях. Причем, если в первой и третьей они сопротивление соперника сломили довольно легко, то во втором сете пришлось прилагать максимум усилий. Итог – 3:0 (25:13, 28:26, 26:15) в пользу «Элвари-Сахалин».

Сегодня у волейболистов день отдыха. А 31 октября и 1 ноября сахалинцам предстоят две игры с «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.