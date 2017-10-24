Часть Холмска и Яблочное остались без воды

Адыгэ Макъ

В администрации Холмска сообщают, что в связи с ремонтными работами на водоводе по улице Советской, 110, 30 октября примерно с 09.00 до 15.00 не будет подаваться вода на:

ул. Советская

ул. Портовая

ул. Чехова

ул. Морская

ул. Макарова

ул. Угловая

ул. Ушакова

ул. Дальневосточная

ул. Горная

ул. Трудовая

ул. Рабочая

ул. Пушкина

ул. Крузенштерна

ул. Матросова

ул. 60 лет Октября

с. Яблочное

После окончания ремонтных работ водопроводные сети продезинфецируют в течение 2 часов с повышенной дозой хлора.

В это время воду пить нельзя, можно использовать только в хозяйственно-бытовых целях.