Четыре команды лидируют в первенстве Сахалинской области по футболу

В Южно-Сахалинске продолжается первенство островного региона по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» состязается дюжина команд.

- После трех игровых дней лидируют Корсаков, «Сахалин-2006», Долинск и Холмск. В активе каждого по 12 очков. Правда, Корсаков сыграл четыре матча, а его конкуренты – по пять. При этом, Корсаков уже нанес поражение как Холмску (2:0), так и Долинску (2:1), - рассказывает председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

Ни одного очка не потерял и «Сахалин-2007», сыгравший три матча. Более того, эта команда остается единственной, не пропустившей ни одного гола.

- Самая результативная команда на сегодняшний день – «Сахалин-2006». Дважды ей удалось забить в ворота соперников более десяти мячей. Она разгромила Невельск (18:0) и «Сахалин-2007-2» (14:0), - пояснил Алексей Абакумов.

Единственный из участников, кто не смог набрать ни одного очка, это команда из Быкова. Но у нее, как и у остальных футболистов, еще будет шанс улучшить свои показатели. Ведь турнир продлится до 5 ноября.

Сегодня первыми на футбольное поле выйдут Поронайск и «Сахалин-2006». А в 12:10 состоится один из судьбоносных матчей, который повлияет на распределение призовых мест: Корсаков - «Сахалин-2006». Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.