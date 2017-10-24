Крыша жилого дома сгорела в Южно-Сахалинске
Пожар произошел вечером 29 октября
29 октября в 16.13 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что горит дом на улице Тенистой.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент крыша дома горела открытым пламенем на общей площади 80 квадратных метров.
Возгорание локализовали в 18.11, а в 20.59 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Комментарии
legkiy
Написано сегодня, в 10:09
Соболезную погорельцам. Под зиму в дожди остаться без крыши этого никому не пожелаю
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:28
Да жутковато. (((((
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