Крыша жилого дома сгорела в Южно-Сахалинске

29 октября в 16.13 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что горит дом на улице Тенистой.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент крыша дома горела открытым пламенем на общей площади 80 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 18.11, а в 20.59 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.