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Седан повис на бордюре в Южно-Сахалинске

Седан повис на бордюре в Южно-Сахалинске

Серьезных повреждений авто не получило

Сегодня 29 октября, утром на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске, в районе торгового центра "Универсал" на бордюр заскочил японский седан. 

На вид не заметно, что автомобиль получил повреждения, но очевидцы утверждают, что в аварии пострадал человек. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:57 +1
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:24
Наверно пытался с газком в поворот войти
а не получилось
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+2
Barry
Написано сегодня, в 16:13
ZLOI275, ага,только не учёл,что марк "форовский")))
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