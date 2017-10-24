Седан повис на бордюре в Южно-Сахалинске
Серьезных повреждений авто не получило
Сегодня 29 октября, утром на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске, в районе торгового центра "Универсал" на бордюр заскочил японский седан.
На вид не заметно, что автомобиль получил повреждения, но очевидцы утверждают, что в аварии пострадал человек.
Другие статьи по темам
Прочее
Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:24
Наверно пытался с газком в поворот войти
а не получилось
Ответить
+2
Barry
Написано сегодня, в 16:13
ZLOI275, ага,только не учёл,что марк "форовский")))
Ответить
0