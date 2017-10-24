Седан повис на бордюре в Южно-Сахалинске

Сегодня 29 октября, утром на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске, в районе торгового центра "Универсал" на бордюр заскочил японский седан.

На вид не заметно, что автомобиль получил повреждения, но очевидцы утверждают, что в аварии пострадал человек.