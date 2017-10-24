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«Элвари-Сахалин» одолел краснодарское «Динамо»

«Элвари-Сахалин» одолел краснодарское «Динамо»

Сегодня соперники сыграют второй матч

В Одинцово продолжается третий тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». «Элвари-Сахалин» накануне провел первый матч с «Динамо» из Краснодара, которое в сезоне 2016-2017 года выступало в Суперлиге, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.
В межсезонье клуб, имеющий серьезные финансовые проблемы, сменил вектор развития и состав, заявившись в лигу «Б». В Суперлиге его место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга. А само «Динамо» замыкает турнирную таблицу зоны «Запад», не выиграв в десяти матчах ни одной партии.
Матч с «Элвари-Сахалин» не стал для бело-голубых «лучом света в темном царстве». Они привычно проиграли в трех партиях. Счет – 3:0 (25:17, 25:12, 25:18) в пользу «Элвари-Сахалин».
Добавим, что сегодня соперники сыграют второй матч.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:52 +1
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