Шесть девушек стали курсантами Сахалинского морского колледжа

Сахалинский морской колледж торжественно принял в свои ряды будущих моряков. Коллектив курсантов пополнился на 65 первокурсников, среди которых 6 девушек, сообщается на сайте невельской администрации.

На мероприятии, посвященном принятию Торжественного обещания, присутствовали родители, преподавательский коллектив, студенты старших курсов и почетные гости.

Праздник начался с торжественного шествия и клятвы с вручением курсантских билетов. По многолетней традиции, только пройдя процедуру принятия торжественного обещания, каждый обучающийся может считаться полноправным курсантом Сахалинского морского колледжа.

С напутственным словом к будущим коллегам обратился исполняющий обязанности директора Андрей Коновалов, пожелав им настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели и стойко преодолевать трудности. По залу прокатилось троекратное «Ура!». Заместитель директора по безопасности мореплавания Виктор Сизов, сам в прошлом курсант колледжа, отметил особую значимость морских специалистов для экономики региона. «У нас готовят настоящих моряков, которые ценятся во флоте, и очень важно, чтобы выпускники Сахалинского морского колледжа оставались работать в своем регионе». От имени родителей напутствовала ребят мама одного из первокурсников Татьяна Богданова.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором курсанты могли показать свои таланты, выступив перед гостями с разнообразной программой - песнями, танцами и даже продемонстрировали казачий бой с саблями.