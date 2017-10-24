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Шесть девушек стали курсантами Сахалинского морского колледжа

Шесть девушек стали курсантами Сахалинского морского колледжа

Всего в учебном заведении 65 первокурсников

Сахалинский морской колледж торжественно принял в свои ряды будущих моряков. Коллектив курсантов пополнился на 65 первокурсников, среди которых 6 девушек, сообщается на сайте невельской администрации.

На мероприятии, посвященном принятию Торжественного обещания, присутствовали родители, преподавательский коллектив, студенты старших курсов и почетные гости.   

Праздник начался с торжественного шествия и клятвы с вручением курсантских билетов. По многолетней традиции, только пройдя процедуру принятия торжественного обещания, каждый обучающийся может считаться полноправным курсантом Сахалинского морского колледжа. 

С  напутственным словом к будущим коллегам обратился исполняющий обязанности директора  Андрей Коновалов, пожелав им настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели и стойко преодолевать трудности. По залу прокатилось троекратное «Ура!». Заместитель директора по безопасности мореплавания Виктор Сизов,  сам в прошлом курсант колледжа, отметил особую значимость морских специалистов для экономики региона. «У нас готовят настоящих моряков, которые ценятся во флоте, и очень важно, чтобы выпускники Сахалинского морского колледжа оставались работать в своем регионе». От имени родителей напутствовала ребят мама одного из первокурсников Татьяна Богданова.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором курсанты могли показать свои таланты, выступив перед гостями с разнообразной программой -   песнями, танцами  и даже продемонстрировали казачий бой с саблями. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:45 +2
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Комментарии
Barry
Написано сегодня, в 15:30
Женщина на корабле к беде
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+1
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 17:48
65 курсантов!
из когда-то почти 1000...
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