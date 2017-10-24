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Паромная переправа Сахалин - материк закрыта

Паромная переправа Сахалин - материк закрыта

Возобновить движение судов планируют не раньше вечера 31 октября

Паромная переправа Холмск - Ванино закрыта.
 
"Согласно анализу погоды от 28 октября, планируемая работа
паромного флота кардинально меняется из-за углубления
проходящего циклона", - сообщил astv.ru заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.
 
Движение паромного флота из Ванино планируют возобновить не ранее конца суток 31 октября.
 
Ознакомиться с работой паромной переправы в режиме реального времени, подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:39 0
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