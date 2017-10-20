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Юных вандалов, разрисовавших стену торгового центра, разыскивают в Холмске

Юных вандалов, разрисовавших стену торгового центра, разыскивают в Холмске

Их засняли камеры видеонаблюдения

Стену торгового дома «Колизей» в Холмске «украсило» корявое граффити.

Авторы надписи – несколько подростков. Они попали в камеры видеонаблюдения.

По словам администратора «Колизея», надпись появилась в 18.00, причем не где-то сзади, а прямо у центрального входа. Место людное, в это время еще было полно прохожих. Вполне возможно, кто-то из них прогнал вандалов, надпись оборвана на полуслове.

Наверняка, кто-то видел детей или узнал их на фотографиях. Тех, кому известно, кто именно разрисовал стену, просят позвонить по тел. 7 914 753-50-66.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:53 +3
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:56
Поймать, заставить стереть ластиком и пинка под зад.
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+8
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:54
Balbes, каким ластиком? языком...
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+7
B288318
Написано сегодня, в 09:57
Оппозиция растёт ??
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:02
B288318, паразиция.
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+14
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:16
B288318, если б они что-то дельное написали... А то про бухало и курево - обычная подростковая хрень-бравада. Про бога - тренд такой. А знак анархии еще мы в юности везде пихали
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+9
Abbatissa
Написано сегодня, в 13:50
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0
Еще 4 комментария
Malinka17
Написано сегодня, в 10:00
Вот паразиты
. Найти, заставить отмывать, родителей - оштрафовать. Может после этого найдут слова для объяснения , что такое хорошо и что такое плохо.
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+10
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:00
упыри мелкие
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+2
Valoptor
Написано сегодня, в 10:09
Экзистенциальный крик души.
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+5
TROL
Написано сегодня, в 10:17
Что за непрофессионализм?
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+13
leksoos13
Написано сегодня, в 10:28
TROL, кто снял это фото тоже ждет котел?
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+5
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 11:09
TROL, обламывает их скриншоты скидывать
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+2
АлинКо
Написано сегодня, в 11:50
Обезьян_В_кедахЪ, скриншоты????? что это? нет, не слышали
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 11:12
щтрафануть тыщ на 500, ремня, заставить отмыть, моцк сразу обратно на орбиту вернется
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+3
Anubis38
Написано сегодня, в 11:45
Bokassa, Если только он есть, етот моцк
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+3
Berta
Написано сегодня, в 12:11
А бога-то и вправду нет
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+3
SirGiant
Написано сегодня, в 12:35
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+9
vas
Написано сегодня, в 17:51
SirGiant, небожья коровка
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0
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:52
Berta, да причем тут "бога нет"?! Вот "совести и культуры нет" - вот это правда
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+1
Еще 1 комментарий
SirGiant
Написано сегодня, в 12:34
Не. Ну чё вы все такие злые-то?! Языком... ластиком... ремня.. 500тыщ..

Всё должно быть гораздо проще и педагогичнее - с согласия родителей!!! В руки валики и кисти с краскопультами и вперёд - украшать город, красить бордюры, скамейки и прочая, так сказать направить энергию в мирное русло, заодно и пользу городу принесут. Естественно, всё это под присмотром и руководством компетентных людей (ну типа художников и маляров) и родителей, с соблюдением всех мер ТБ. Не согласны, ну чтож, тогда родители отдуваются кошельком...
Как-то так.
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+2
Hana
Написано сегодня, в 12:45
Слово юный,юность для меня ассоциируется с чем то прекрасным и хорошим, а это скорее зародыши.
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+3
katenok1183
Написано сегодня, в 13:39 Отредактированно сегодня, в 13:40
Что за смятка в башке у безмозглых детишек судя по тому что они пишут?! Родителям пора бы забеспокоиться,сводить к психиатру например..Маленькие корейские вандалы
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+2
ANNY
Написано сегодня, в 16:47
katenok1183, а может быть это киргизы
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0
Barry
Написано сегодня, в 17:08
Посмотрите, какой динамической любовью к жизни наполнено каждое слово-"бога нет,курить,пить",и,видимо,не успели дописать-"хочу бабу потолще".
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+3
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:54
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+1
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