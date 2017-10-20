Юных вандалов, разрисовавших стену торгового центра, разыскивают в Холмске
Их засняли камеры видеонаблюдения
Стену торгового дома «Колизей» в Холмске «украсило» корявое граффити.
Авторы надписи – несколько подростков. Они попали в камеры видеонаблюдения.
По словам администратора «Колизея», надпись появилась в 18.00, причем не где-то сзади, а прямо у центрального входа. Место людное, в это время еще было полно прохожих. Вполне возможно, кто-то из них прогнал вандалов, надпись оборвана на полуслове.
Наверняка, кто-то видел детей или узнал их на фотографиях. Тех, кому известно, кто именно разрисовал стену, просят позвонить по тел. 7 914 753-50-66.
Всё должно быть гораздо проще и педагогичнее - с согласия родителей!!! В руки валики и кисти с краскопультами и вперёд - украшать город, красить бордюры, скамейки и прочая, так сказать направить энергию в мирное русло, заодно и пользу городу принесут. Естественно, всё это под присмотром и руководством компетентных людей (ну типа художников и маляров) и родителей, с соблюдением всех мер ТБ. Не согласны, ну чтож, тогда родители отдуваются кошельком...
Как-то так.