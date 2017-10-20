Юных вандалов, разрисовавших стену торгового центра, разыскивают в Холмске

Стену торгового дома «Колизей» в Холмске «украсило» корявое граффити.

Авторы надписи – несколько подростков. Они попали в камеры видеонаблюдения.

По словам администратора «Колизея», надпись появилась в 18.00, причем не где-то сзади, а прямо у центрального входа. Место людное, в это время еще было полно прохожих. Вполне возможно, кто-то из них прогнал вандалов, надпись оборвана на полуслове.

Наверняка, кто-то видел детей или узнал их на фотографиях. Тех, кому известно, кто именно разрисовал стену, просят позвонить по тел. 7 914 753-50-66.