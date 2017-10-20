"Вечер ГТО" собрал около 1000 участников

Сахалинцы смогли не только выполнить нормативы ГТО, но и поучаствовать в массовом флешмобе, а также посмотреть фаер-шоу

"Вечер ГТО" впервые прошёл в Южно-Сахалинске 26 октября. Островитяне смогли не только выполнить нормативы ГТО, но и поучаствовать в массовом флешмобе, а также посмотреть фаер-шоу, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

Фестиваль собрал около 1000 сахалинцев и гостей острова. Региональный центр тестирования "Спартак" приготовил для участников массу сюрпризов и развлечений. Подобные фестивали пройдут только в пяти регионах страны.

В этот день показать уровень физической подготовки вызвались островитяне разных возрастов - самому младшему участнику - всего шесть лет, а старшему - 70. К выполнению норм активно подключились школьники и студенты.

Участникам предстояло выполнить множество дисциплин - поднимание туловища, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, прыжок с места, бег 60 и 100 метров и отжимание от пола.

Многие островитяне пришли на мероприятие всей семьёй.

Олегу Сергеевичу скоро исполнится 60, но его энергетике можно позавидовать. Мужчина успешно справился со всеми нормативами. По словам пенсионера, секрет его хорошей физической формы кроется именно в регулярном занятии спортом.

- Радует, что старые добрые традиции ГТО снова возвращаются. Молодёжи нужно укреплять тело и дух! От этого зависит будущее нашей страны, - отметил он.

Пятнадцатилетний Егор Бушин посещает спортивные секции с малого детства. Сейчас занимается боксом. Из нормативов труднее всего ему дается растяжка, зато подтягивание и прыжки с места юноша выполнил на золотой знак.

А вот для Эдуарда Коршакевича участие в комплексе стало дебютом. Парень 40 раз поднял 16-килограмовую гирю и завоевал золото.

- Я даже не готовился. Просто решил проверить свои силы и в итоге показал достойный результат, - поделился парень.

Участники состязались полтора часа. В 19:30 состоялось торжественное открытие фестиваля. Перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.

- Дорогие друзья, глядя на вас я испытываю огромное чувство гордости за наш регион. Когда видишь столько людей, занимающихся спортом, несмотря на холодную погоду, чувствуешь нескончаемую радость. Уверен, что благодаря этому проекту Сахалинская область отличится на федеральном уровне. Спасибо вам! Занимайтесь спортом и будьте всегда активными людьми! - напутствовал зампред.

Далее со спортсменами провели массовую зарядку, а после на стадионе Спартак внезапно погас свет. Но это был не конец, а только начало. С импровизированной сцены сахалинцам представили грандиозное фаер-шоу. Затем из полумрака вышли светящиеся "киборги". Поприветствовав зрителей, они "оседлали" гироскутеры и под несмолкающую музыку совершили круг почёта вокруг стадиона.

В это время на трибунах развернулось иное действо - около семисот человек одновременно зажгли фонарики, и перед взором островитян появилась сияющая надпись "Сахалин".

По завершению флешмоба и яркого шоу участники продолжили покорять вершины комплекса ГТО. Те, кто замерз и проголодался, могли попить чай и насладится полевой кухней.