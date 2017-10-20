Сразу две школы Южно-Сахалинска отпраздновали юбилей

Две школы Южно-Сахалинска провели сегодня торжественные мероприятия по случаю больших дат. Средняя школа №23 отметила 55-летие, а СОШ №22 отпраздновала 30-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

История южно-сахалинского образования помнит имена талантливых директоров, возглавлявших среднюю школу №23 в разные годы и превративших ее в одну из ведущих в городе. Это первый директор К.С. Утевский, Б.Д. Филлипов (Борис Данилович первым в Сахалинской области был отмечен ведомственной медалью Министерства просвещения СССР - медалью Н.К.Крупской), Л.А. Бабина, О.И. Лаптева, Т.М. Волкова.

Сегодня под руководством директора, Почетного работника общего образования Валентины Шереметьевой в школе трудится 51 педагог. Многие учителя достигли значительных высот в профессиональной деятельности. Количество учащихся превысило 900 человек. За 55 лет 55 выпускников получили золотые и серебряные медали, одна из них вручена за успешно освоенный курс по программам инклюзивного образования. Учебное заведение гордится семейными династиями учеников и учителей.

В средней школе №22 обучаются свыше тысячи человек начиная с 5 класса. Благодаря усилиям руководства и педагогического состава школьная жизнь не стоит на месте. Так, например, в юбилейном году для учащихся 5 и 6-х классов была введена пятидневная учебная неделя, расширились возможности для занятий разными видами спорта в специализированных классах. Несмотря на то что с каждым годом требования к современной школе становятся все более высокими, учреждение с честью справляется с поставленными перед ним задачами.

В связи со значимыми датами коллективы обеих школ получили поздравления и подарки от администрации Южно-Сахалинска, представителей власти. С теплыми словами и пожеланиями на торжественных мероприятиях выступили депутаты, почетные гости, бывшие выпускники школ. Учителя, старейшие педагоги, директора были отмечены благодарственными письмами, почетными грамотами департамента образования, городской и областной дум.

- В год празднования 70-летия Сахалинской области и 135-летия Южно-Сахалинска сразу несколько городских школ отметили юбилейные даты. Эти знаменательные события важны для всех жителей. Любой здравомыслящий человек прекрасно осознает, что учителя несут огромную ответственность за воспитание подрастающего поколения, - отметила заместитель начальника городского департамента образования Светлана Мирова. - Я благодарю руководство 23-й и 22-й школ, педагогов, ветеранов педагогического труда за ответственный и творческий подход к делу.