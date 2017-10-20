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В борьбу за кубок Сахалинской области по футболу вступили 12 команд
rebenokvsporte.ru

В борьбу за кубок Сахалинской области по футболу вступили 12 команд

Победитель определится 5 ноября

В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. Игры проходят в СРК «Олимпия-Парк», а в борьбу за медали турнира, который завершится 5 ноября, включились двенадцать команд.

- Ровно половина из них представляет островную столицу. Это ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2», ОГАУ ФК «Сахалин-2007», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2», «ДЮСШ», «Гимназия № 3». Конкуренцию им составляют футболисты из Быкова, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска и Холмска, - пояснил председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

Первенство проходит по круговой системе, и каждой из команд предстоит провести по одиннадцать игр. В матче открытия Долинск разгромил Быков, забив в ворота соперников восемь безответных мячей.

Сегодня у спортсменов выходной, а 28 октября в «Олимпия-Парк» пройдут 16 матчей. Они начнутся в 11:40. На первой площадке сыграют «Сахалин-2006» и «Сахалин-2007-2», а на второй – «Сахалин-2007» и Невельск. Заключительные матчи дня начнутся в 16:20, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:20 0
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