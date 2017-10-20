Сахалинцев приглашают на публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год

Жители островного региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщает пресс-служба сахалинского правительства.

Мероприятие состоится 7 ноября в 12.00 в киноконцертном зале «Октябрь» по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 45. Рассчитано оно на 2 часа. Принять участие в обсуждении проекта закона главного финансового документа островного региона могут все желающие. Также будут организованы телевизионные и онлайн трансляции.

Вопросы и предложения к публичным слушаниям можно задать уже сейчас на форуме портала «Открытый бюджет» по адресу: https://openbudget.sakhminfin.ru/forum/index.php?topic=332.new#new. Также их можно направлять на электронную почту ob@sakhminfin.ru.

Информационные материалы к Публичным слушаниям размещаются до 31 октября по адресу: https://openbudget.sakhminfin.ru/Menu/Page/523