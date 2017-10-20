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Сахалинцев приглашают на публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год

Сахалинцев приглашают на публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год

Мероприятие состоится 7 ноября в 12.00 в киноконцертном зале «Октябрь»

Жители островного региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщает пресс-служба сахалинского правительства.

Мероприятие состоится 7 ноября в 12.00 в киноконцертном зале «Октябрь» по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 45. Рассчитано оно на 2 часа. Принять участие в обсуждении проекта закона главного финансового документа островного региона могут все желающие. Также будут организованы телевизионные и онлайн трансляции.

Вопросы и предложения к публичным слушаниям можно задать уже сейчас на форуме портала «Открытый бюджет» по адресу: https://openbudget.sakhminfin.ru/forum/index.php?topic=332.new#new. Также их можно направлять на электронную почту ob@sakhminfin.ru.

Информационные материалы к Публичным слушаниям размещаются до 31 октября по адресу: https://openbudget.sakhminfin.ru/Menu/Page/523

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:40 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:03
сходить - послушать, посмеяться, посмотреть на местное кривое зеркало
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+4
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DartVictor Online
Написано сегодня, в 12:06
а затем праздничная публичная порка чиновников.Тогда народ пойдёт
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0
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 14:16
снова шоу устраивают? вопросы всем раздали уже?!
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0
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