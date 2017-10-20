Детская филармония Сахалинской области начнет сезон с поездки в Китай

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Сахалинская детская филармония откроет первый сезон гастролями в Китай. Сегодня в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства рассказали, чем она будет удивлять своего зрителя.

Первым знаковым событием сезона станут международные гастроли Сахалинского детского симфонического оркестра в Китайскую Народную Республику. За несколько дней ребята дадут четыре концерта в Благовещенске, Хэйхэ и Харбине. Конечная точка гастролей выбрана не случайно: в Харбине сахалинцы откроют детско-юношеский фестиваль симфонической музыки. Своим гостям музыканты представят «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», «Либертанго» Астора Пьяцоллы, арию из оперы «Самсон и Далила» и другие образцы мировой музыки. Специально для зарубежных слушателей островные музыканты подготовили узнаваемые и полюбившиеся всему миру «Подмосковные вечера» и «Катюшу».

К рождеству детская филармония обещает подарить сахалинцам несколько концертов в исполнении юных артистов Сахалинского детского сводного хора и Сахалинского детского симфонического оркестра.

Кроме выступлений сахалинских коллективов, на островной сцене прозвучит концерт Рахманинова № 2 с участием лауреата международного фонда Владимира Спивакова.

А заключительным аккордом первого сезона станет постановка симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк».

- С открытием каждого концертно-конкурсного сезона мы будем оживлять «вечные ценности», преподносить высокое искусство, используя новые, оригинальные идеи. И в итоге получать хороший продукт для сахалинской публики. Мы постараемся удивить нашего зрителя, как на Сахалине, так и за его пределами, - рассказала директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко.

Кроме концертно-гастрольной деятельности, каждый сезон будет наполняться уже традиционными мероприятиями, вошедшими в проект «Творческая одаренность». Это будут концерты, фестивали, а также мастер-классы известных педагогов и музыкантов, приглашенных со всей страны.

Активно ведется работа в учебно-творческих лабораториях детской филармонии. По решению министерства культуры и архивного дела Сахалинский детский сводный хор в этом году необходимо расширить и модернизировать. Уже сейчас идет дополнительный набор участников. В сахалинском сводном оркестре русских народных инструментов сменился руководитель. Место дирижера занял молодой и талантливый преподаватель ДШИ «Этнос» Олег Дьячков. Кроме того, в октябре начала свою работу лаборатория современной хореографии. Уже весной предстоящего года сахалинский зритель сможет увидеть их первые постановки.