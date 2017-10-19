В Старорусском и Санаторном появились спортивные площадки

В селах Санаторное и Старорусское появились современные спортивные площадки с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба управления спорта мэрии Южно-Сахалинска.

Объекты уже пользуются популярностью у местных жителей. Спортивная площадка в Санаторном универсальная, оснащена комплексом для занятий воркаутом, брусьями, уличными тренажерами и скамьями. В селе Старорусское спортплощадка ориентирована на мини-футбол.

- Площадка нам очень нужная, - рассказал 14-летний житель Старорусского Максим И. - Раньше на этом месте было просто поле. Теперь у нас есть возможность с друзьями играть в футбол в комфортных условиях.

В заключительной стадии строительство трех спортивных комплексов в Южно-Сахалинске, Луговом и Новоалександровске.

- На данный момент в спортивных комплексах завершаются работы по вводу объектов в эксплуатацию. Примечательно, что название для новых объектов выбирали сами горожане. Так, по итогам народного голосования спортивный объект в 25 мкр (пересечение ул.Деповской и ул.Железнодорожная) получил название «Юниор», в Луговом (район СОШ №30) - «Атлант», а в Новоалександровске (район СОШ №32) - «Чемпион», - рассказала начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина.