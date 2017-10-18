новости
новости
Регистрация
Экологическая тропа и автогородок появились в двух детских садах Южно-Сахалинска

Экологическая тропа и автогородок появились в двух детских садах Южно-Сахалинска

Деньги на это получили на конкурсе социальных проектов

На территории детского сада №29 «Василек» с. Санаторное появилась экологическая тропа, а в саду №21 «Кораблик» - модель автогородка. По 150 тысяч рублей на обустройство тематических площадок получили на  конкурсе социальных проектов «Мы и наш город», сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как рассказали в МБДОУ №29 «Василек», экологическая тропа дает большие возможности для наблюдений, экологических праздников, игр, инсценировок. Это формирует чувства близости к природе.

На прошлой неделе на экологической тропе прошел праздник «В гостях у Лесовичка». Дружные фрукты и овощи помогли главному герою побороть зло, а в награду за помощь он познакомил детей со своими друзьями – лесными жителями, рассказал истории и провел игры.

Долгосрочный проект, который успешно защитил детский сад «Кораблик», рассказывает о правилах дорожного движения. На полученные средства оформили стенды по безопасности и ПДД, разработали сюжетно-ролевые и подвижные игр, изготовили игровые наборы жилетов.

В перспективе создание опорной межрайонной площадки по безопасности правил дорожного движения. Проект также позволит проводить семинары по обмену опытом для педагогов дополнительного образования, занятия по ОБЖ, конкурсы.

Ежегодный конкурс на соискание муниципальных грантов «Мы и наш город» в этом году отметил свое 16-летие. За время его проведения финансовую поддержку получили свыше 200 участников.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:16 0
Другие статьи по темам
Прочее
безопасностьгрант
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 13:29
На первом фото ну просто позорище, положили яркую плитку, а вокруг голая земля. Ну неужели вечнозеленой, многолетней травой засадить нельзя? Все серое, убогое и это с детского сада. А потом удивляемся количеству убийств и самоубийств.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Холмске начинается муниципальный этап чемпионата по баскетболу
В Холмске начинается муниципальный этап чемпионата по баскетболу
Мечтаете о новой шубке? Меховой дом "Знатные меха" из Кирова исполняет мечты!
Мечтаете о новой шубке? Меховой дом "Знатные меха" из Кирова исполняет мечты!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru