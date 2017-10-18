Экологическая тропа и автогородок появились в двух детских садах Южно-Сахалинска

Деньги на это получили на конкурсе социальных проектов

На территории детского сада №29 «Василек» с. Санаторное появилась экологическая тропа, а в саду №21 «Кораблик» - модель автогородка. По 150 тысяч рублей на обустройство тематических площадок получили на конкурсе социальных проектов «Мы и наш город», сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как рассказали в МБДОУ №29 «Василек», экологическая тропа дает большие возможности для наблюдений, экологических праздников, игр, инсценировок. Это формирует чувства близости к природе.

На прошлой неделе на экологической тропе прошел праздник «В гостях у Лесовичка». Дружные фрукты и овощи помогли главному герою побороть зло, а в награду за помощь он познакомил детей со своими друзьями – лесными жителями, рассказал истории и провел игры.

Долгосрочный проект, который успешно защитил детский сад «Кораблик», рассказывает о правилах дорожного движения. На полученные средства оформили стенды по безопасности и ПДД, разработали сюжетно-ролевые и подвижные игр, изготовили игровые наборы жилетов.

В перспективе создание опорной межрайонной площадки по безопасности правил дорожного движения. Проект также позволит проводить семинары по обмену опытом для педагогов дополнительного образования, занятия по ОБЖ, конкурсы.

Ежегодный конкурс на соискание муниципальных грантов «Мы и наш город» в этом году отметил свое 16-летие. За время его проведения финансовую поддержку получили свыше 200 участников.