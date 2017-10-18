В пятницу в областном центре пройдет День призывника

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Южно-сахалинских юношей приглашают на акцию «День призывника». Ее участниками смогут стать молодые люди призывного (старше 18 лет) и допризывного (учащиеся 10-11-х классов) возраста. Мероприятие состоится в эту пятницу, 27 октября.

Как рассказал военный комиссар Южно-Сахалинска Юрий Вдовенко, молодым людям и их родителям в ходе акции «День призывника» будет предоставлена исчерпывающая информация о призывной кампании 2017 года и прохождении воинской службы в рядах Вооруженных сил РФ. Кроме того, юношей ждет бесплатная экскурсия в музейно-мемориальный комплекс «Победа». Также в этот день команды учебных заведений смогут посоревноваться в сдаче нормативов ГТО.

По словам Вдовенко, за последние годы отмечается положительная тенденция - молодые люди охотно идут служить в армию, процент уклонистов сейчас минимален.

Сбор в пятницу пройдет в 10 часов утра в актовом зале Сахалинского промышленно-экономического техникума (улица Горького, 28).