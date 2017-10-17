Сахалинские фигуристы определили лучших на «Золотой осени»

В Южно-Сахалинске завершилось региональное первенство по фигурному катанию «Золотая осень». В течение двух дней около 40 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» боролись за призовые места в разных спортивных разрядах, сообщает пресс-служба «Кристалла».

На этих соревнованиях спортсмены показали возросший уровень мастерства. Большинство фигуристов выступали с новой программой, которую оттачивали в течение учебно-тренировочных сборов и на летних каникулах. Здесь были сложные вращения, дорожки и скоростные элементы.

Кроме лидир ующих позиций, победители «Золотой осени» вошли в сборную области и обеспечили себе путевки в Уссурийск и Хабаровск, где им предстоит выступить на значимых соревнованиях в ноябре.

- В рамках соревнований для наших судей и технической бригады, занятых на судействе соревнований по фигурному катанию, курс обучения провел технический контроллер, рефери, судья всероссийской категории из Москвы Павел Татаренко. На примере выступления спортсменов он продемонстрировал как высчитывать баллы за те или иные элементы, и объяснил многие другие важные детали, - рассказала тренер Елена Серковская.

Так как участники соревнований занимаются фигурным катанием от трех до пяти лет, то соревновательных категорий было несколько. Первый спортивный разряд был разделен на две подгруппы. В категории спортсменок 2005-2006 годов рождении первенствовала воспитанница Анны Горошко Милана Виноградская. В подгруппе девочек 2003 года рождения и старше золотую медаль завоевала ученица Елены Серковской - Виктория Сидоренко.

По результатам состязаний в первом юношеском разряде среди фигуристок 2007 года рождения и младше лидировала Злата Жидкова. В этом же разряде среди девочек 2006 года рождения и старше Виктория Ермоленко обошла девять конкуренток и обеспечила себе золото. Обе победительницы являются воспитанницами тренера Анны Горошко.

Выступление по программе второго спортивного разряда в группе спортсменок 2006 года рождения и младше принесло победу Виктории Верюжеских (тренер А.Ю. Горошко). Анастасия Горланова (тренер Е.Ю. Серковская) первенствовала в этом же спортивном разряде в категории девочек 2005 года рождения и старше.

Немногочисленные юноши, участвующие в соревнованиях, выступали по программе КМС. Золотую медаль здесь завоевал Степан Слюсарь. Среди девушек в разряде КМС первой стала Эллина Тен. Оба спортсмена являются подопечными тренера Елены Серковской.

Для сахалинских фигуристов это первенство стало дебютным в новом сезоне. «Золотой осенью» спортсмены не только открыли новый соревновательный год, но и выявили слабые стороны, моменты, требующие особого внимания на тренировках.