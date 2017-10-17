Более 150 новых рабочих мест создадут на ТОР «Южная»

Правительство России утвердило расширение ТОР «Южная» под реализацию новых проектов в сфере животноводства и предоставления логистических услуг. Реализация новых проектов привлечет более 4,7 млрд рублей инвестиций и позволит создать более 150 новых рабочих мест. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства России.

«Там, где от инвесторов есть спрос, где для реализации проектов необходимо расширить границы существующих территорий опережающего развития, мы будет это делать. Представленные проекты позволят обеспечить население Сахалинской области собственной качественной мясомолочной продукцией», - сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Компания «Грин Агро-Сахалин», уже является резидентом ТОР «Южная», где реализует в инвестиционный проект, предполагающий комплексное развитие в Сахалинской области животноводства молочного и мясного направления с собственной кормовой базой и производствам молочных и мясных продуктов. С этой целью компания создает вертикально интегрированное предприятие полного цикла с объемом продаж не менее 2 млрд рублей в год. ТОР «Южная» расширена под вторую очередь проекта, в ходе которой будет построен животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада, цех мясопереработки, помещения для содержания и откорма быков. Проект планируется завершить до 2019 года.

Потенциальный резидент ТОР компания «Агро-Логистик» планирует построить логистический комплекс, в который войдут склады ангарного типа для хранения 100 единиц сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также склада площадью около 15 тысяч квадратных метров для сена и сенажа в упаковке. Объём оказываемых складских услуг составит не менее 50 млн рублей в год. Инвестор собирается завершить строительство в 2018 году.

Стоит отметить, что представленные проекты уже обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Напомним, ТОР «Южная» создана постановлением Правительства РФ № 201 от 17 марта 2016 года и образована на территории муниципальных образований Сахалинской области - город Южно-Сахалинск, Анивский городской округ и Томаринский городской округ. Специализация ТОР «Южная» - сельское хозяйство и производство. В настоящий момент в ТОР четыре резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 8,5 млрд рублей, предполагающие создание более 560 новых рабочих мест.