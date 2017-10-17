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Чемпионат по настольному теннису прошел в Южно-Сахалинске

Чемпионат по настольному теннису прошел в Южно-Сахалинске

За звание сильнейшего сражались около 30 спортсменов от 10 до 55 лет

22 октября состоялось чемпионат города Южно-Сахалинска по настольному теннису. Сразиться за теннисным столом за звание сильнейшего вышли около 30 спортсменов от 10 до 55 лет, сообщает пресс-служба управления спорта администрации Южно-Сахалинска.

В упорной борьбе лучшим среди мужчин стал Василий Пак, одержавший непростую победу над Алексеем Геращенко. Среди женщин «золото» чемпионата по праву сильнейшей досталось Татьяне Ткач. «Серебро» досталось Екатерине Косвинцевой.

В парных разрядах среди женщин победу одержали Татьяна Ткач и Татьяна Лукьянова. Среди мужчин лучшими стали Ян Драгунов и Алексей Геращенко.

В смешанных парах «золото» чемпионата досталось Роману Баранову и Татьяне Ткач, «серебро» у Алексей Геращенко и Екатерины Косвинцевой, «бронза» у Анастасии Ивановой и Олега Корниенко.

- По итогам соревнований сформирована сборная города Южно-Сахалинска, в состав которой вошли Василий Пак, Ян Драгунов, Алексей Геращенко, Владимир Богачев, Андрей Юн, Екатерина Косвинцева, Татьяна Ткач и Арина Макарова. Данные спортсмены представят областной центр на Чемпионате Сахалинской области по настольному теннису, который пройдет в Южно-Схалинске с 17 по 19 ноября, - рассказал участник соревнований, представитель сахалинской Федерации настольного тенниса Алексей Геращенко.

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Чемпионат по настольному теннису
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:28 +1
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