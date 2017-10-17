Машину с мертвым мужчиной обнаружили в Александровск-Сахалинском районе
О погибшем ничего не было известно с пятницы 20 октября
На 5 км автодороги Мангидай-Мгачи в Александровск-Сахалинской районе обнаружена машина "Хонда Цивик" с мертвым мужчиной.
Седан был в двух метрах от дороги, в канаве заполненной водой. Из воды торчала только задняя часть кузова. Судя по всему, произошло дорожно- транспортное происшествие - легковушка не вошла в поворот и вылетела с дороги. Водитель не смог выбраться из перевернувшегося автомобиля.
Личность погибшего установлена. Это житель Мгачи 1975 года рождения. Он пропал в пятницу.
Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить от чего именно погиб мужчина и был ли он пьян.
Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:48
Соболезнования родным и близким. Ехал человек, кувырок, и все.
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+7
Online
Starshina Online
Написано сегодня, в 11:05
МАнгидай вообще-то. Соболезнования родным.
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0
samaya_555
Написано сегодня, в 12:48
Starshina, это ж Лиза
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:39
Соболезнования родным и близким
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