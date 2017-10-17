новости
новости
Регистрация
Машину с мертвым мужчиной обнаружили в Александровск-Сахалинском районе

Машину с мертвым мужчиной обнаружили в Александровск-Сахалинском районе

О погибшем ничего не было известно с пятницы 20 октября

На 5 км автодороги Мангидай-Мгачи в Александровск-Сахалинской районе обнаружена машина "Хонда Цивик" с мертвым мужчиной. 

Седан был в двух метрах от дороги, в канаве заполненной водой. Из воды торчала только задняя часть кузова. Судя по всему, произошло дорожно- транспортное происшествие - легковушка не вошла в поворот и вылетела с дороги. Водитель не смог выбраться из перевернувшегося автомобиля. 

Личность погибшего установлена. Это житель Мгачи 1975 года рождения. Он пропал в пятницу. 

Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить от чего именно погиб мужчина и был ли он пьян. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:36 +2
Другие статьи по темам
Место
МгачиМонгидай
Прочее
дтп
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:48
Соболезнования родным и близким. Ехал человек, кувырок, и все.
Ответить
+7
Online
Starshina Online
Написано сегодня, в 11:05
МАнгидай вообще-то. Соболезнования родным.
Ответить
0
samaya_555
Написано сегодня, в 12:48
Starshina, это ж Лиза
Ответить
0
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:39
Соболезнования родным и близким
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В конце октября Южно-Сахалинск услышит женский социальный рок
В конце октября Южно-Сахалинск услышит женский социальный рок
Чемпионат по настольному теннису прошел в Южно-Сахалинске
Чемпионат по настольному теннису прошел в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru