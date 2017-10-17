Машину с мертвым мужчиной обнаружили в Александровск-Сахалинском районе

О погибшем ничего не было известно с пятницы 20 октября

На 5 км автодороги Мангидай-Мгачи в Александровск-Сахалинской районе обнаружена машина "Хонда Цивик" с мертвым мужчиной.

Седан был в двух метрах от дороги, в канаве заполненной водой. Из воды торчала только задняя часть кузова. Судя по всему, произошло дорожно- транспортное происшествие - легковушка не вошла в поворот и вылетела с дороги. Водитель не смог выбраться из перевернувшегося автомобиля.

Личность погибшего установлена. Это житель Мгачи 1975 года рождения. Он пропал в пятницу.

Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить от чего именно погиб мужчина и был ли он пьян.