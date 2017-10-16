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В Ногликах прошли малые олимпийские игры

В Ногликах прошли малые олимпийские игры

В них приняли участие 6 детсадовских спортивных команд

В Ногликах состоялись "Малые олимпийские игры", в которых приняли участие 6 спортивных команд -  "Спортивный патруль", "Светлячки", "Геркулес", "Олимпийцы", "Радуга" и "Крепыши", представленных детскими садами "Берёзка", "Светлячок", "Ромашка", "Островок", "Сказка", а также дошкольной группой средней школы №1.   

Участники игр соревновались в таких видах спорта, как эстафетный бег, прыжки через нарты, гонки на самокатах, прыжки в мешках, преодоление тоннеля. В перерывах между состязаниями проходил конкурс команд болельщиков, акробатические, вокальные и хореографические номера представляли родители болельщиков.

Чемпионом малых олимпийских игр стала команда "Олимпийцы", детский сад "Островок"; на втором месте - "Крепыши", дошкольная группа средней школы №1; бронзовые медали получила команда "Светлячки" из детского сада "Светлячок". Стоит сказать, что в команде "Спортивный патруль" из детского сада "Берёзка" наравне со всеми принимал участие в состязаниях и юный паралимпиец.

Закончились игры танцевальным флэшмобом с персонажами из мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации Ноглик.

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В Ногликах прошли малые олимпийские игры
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:21 +1
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