В Ногликах прошли малые олимпийские игры

В Ногликах состоялись "Малые олимпийские игры", в которых приняли участие 6 спортивных команд - "Спортивный патруль", "Светлячки", "Геркулес", "Олимпийцы", "Радуга" и "Крепыши", представленных детскими садами "Берёзка", "Светлячок", "Ромашка", "Островок", "Сказка", а также дошкольной группой средней школы №1.

Участники игр соревновались в таких видах спорта, как эстафетный бег, прыжки через нарты, гонки на самокатах, прыжки в мешках, преодоление тоннеля. В перерывах между состязаниями проходил конкурс команд болельщиков, акробатические, вокальные и хореографические номера представляли родители болельщиков.

Чемпионом малых олимпийских игр стала команда "Олимпийцы", детский сад "Островок"; на втором месте - "Крепыши", дошкольная группа средней школы №1; бронзовые медали получила команда "Светлячки" из детского сада "Светлячок". Стоит сказать, что в команде "Спортивный патруль" из детского сада "Берёзка" наравне со всеми принимал участие в состязаниях и юный паралимпиец.

Закончились игры танцевальным флэшмобом с персонажами из мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации Ноглик.