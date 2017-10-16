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Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове

Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове

При ней была предсмертная записка

Сегодня утром, 23 октября в следственный отдел Корсакова СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в райцентре во дворе дома №34 по улице Гвардейской обнаружено тело 25-летней местной жительницы.

Как сообщают  в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством.

По данным собственных источников astv.ru, при девушке была предсмертная записка. 

По данному факту следственным отделом Корсакова проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:06 +1
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:13 Отредактированно сегодня, в 12:13
25 лет... Ещё вся жизнь впереди.

Мои соболезнования родным и близким.
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+11
KUK_12
Написано сегодня, в 12:13
Как всегда любовь, или проблемы в семейной жизни. Печально такие новости читать
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+3
Roni4ka
Написано сегодня, в 12:29
Опять Корсаков. Соболезнования родным
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0
Irina306
Написано сегодня, в 12:45
Не могла она покончить собой, она любила жить и ребёнок у неё есть, не факт что она написала эту записку....
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0
Kset
Написано сегодня, в 13:21
Irina306, а что за девушка? Фамилию знает кто?
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0
ocharovashka
Написано сегодня, в 12:55
Блин, еще одна, ну как они так детьми своими поступают????
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:10
Что опять???? Эпидемия однако. Опять несчастная любовь? Какие же вы дуры девки.
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0
Online
metisenok Online
Написано сегодня, в 13:39
господи люди вам насрать негде, еще не факт что она сама, что же вы такие агресивные то. Не надо заранее делать свои выводы и засирать человека, которого уже нет.
Соболезнования родным и близким
пусть земля ей будет пухом
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+1
Online
АлинКо Online
Написано сегодня, в 14:08
metisenok, а кто ее "засерал"? что-то я не увидела не одного агрессивного комента....и что значит "свои выводы?". В новости написано, что следкомом установлено (не предварительная версия, а УСТАНОВЛЕНО) что она покончила собой
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 13:48
Это всё очень печально и страшно,и грех это...Но...не хочется повторяться,но вот не верю я и всё....
Ласкового мая уже нет,когда из-за Шатунова 15-летние прыгали с крыши...90-ые прошли,когда по 1,5 года неплатили зп,работы было мало и просто реально нечем было кормиться людям,пусть даже и периферия...и что мы видим каждый раз в новостях....и это на островах,на которых "кому то там хочется жить"....
Не верю...
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+2
Online
Alinkashishishkina Online
Написано сегодня, в 14:01
Не в несчастной любви дело, и совсем она не дура была, чтобы поступить так с собой, верю, что ей "помогли".
Дорогая, пусть земля тебе будет пухом ????
Ты всегда с нами.
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+2
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:14
Незнаю почему, но если сама то непонимаю. Зачем!!! Соболезнования родным.
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+1
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