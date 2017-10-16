Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
При ней была предсмертная записка
Сегодня утром, 23 октября в следственный отдел Корсакова СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в райцентре во дворе дома №34 по улице Гвардейской обнаружено тело 25-летней местной жительницы.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством.
По данным собственных источников astv.ru, при девушке была предсмертная записка.
По данному факту следственным отделом Корсакова проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Мои соболезнования родным и близким.
Соболезнования родным и близким
Ласкового мая уже нет,когда из-за Шатунова 15-летние прыгали с крыши...90-ые прошли,когда по 1,5 года неплатили зп,работы было мало и просто реально нечем было кормиться людям,пусть даже и периферия...и что мы видим каждый раз в новостях....и это на островах,на которых "кому то там хочется жить"....
Не верю...
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