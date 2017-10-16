Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове

При ней была предсмертная записка

Сегодня утром, 23 октября в следственный отдел Корсакова СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в райцентре во дворе дома №34 по улице Гвардейской обнаружено тело 25-летней местной жительницы.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством.

По данным собственных источников astv.ru, при девушке была предсмертная записка.

По данному факту следственным отделом Корсакова проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.