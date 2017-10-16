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Жители пяти сахалинских районов смогут пожаловаться прокурору на холод в домах

Жители пяти сахалинских районов смогут пожаловаться прокурору на холод в домах

Ведомство организует мобильные приемные по вопросам ЖКХ

Прокуратура организует мобильные приемные по подготовке муниципальных образований, объектов жизнеобеспечения и жилфонда к прохождению отопительного периода в Томари, Макарове, Поронайске, Тымовске и Смирных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 11.00 по 12.00 часов 23.10.2017 в здании прокуратуры Томаринского района ( Томари, ул. Октябрьская, 58) будет проведен прием граждан сотрудниками прокуратуры области по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прием граждан в прокуратуре Макаровского района (г. Макаров, ул. Школьная, 46) состоится с 09.30 по 11.30 часов 24.10.2017.

Прием граждан в Поронайской городской прокуратуре (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11) состоится с 09.30 по 11.00 часов 25.10.2017.

Прием граждан в прокуратуре Смирныховского района (пгт. Смирных, ул. Горького, 6) состоится с 09.30 по 11.00 часов 26.10.2017.

Прием граждан в прокуратуре Тымовского района (пгт. Тымовское, ул. Кировская, 97) состоится с 09.30 по 11.00 часов 27 октября.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:24 +1
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 12:29
А в остальных - в любой рабочий день.
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+4
max7676
Написано сегодня, в 12:32
lvista, Так будем жаловаться , у нас батареи холодные .
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 13:30
а жителям остальных районов нефиг жаловаться, пусть дрова заготавливают
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+2
Hana
Написано сегодня, в 13:35
Я вообще как дурак думал,что прокуратура это надзорный орган который должен реагировать на любое нарушение, а окааца она реагирует только тогда когда она разрешит Вам жаловаться ей!
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0
S.V.
Написано сегодня, в 13:58 Отредактированно сегодня, в 13:58
На всякий случай,вдруг кто не знает:Норма у нас 18 градусов...кто её устанавливал,не знаю...Но боксёр ссылается на неё и дал вроде как указание соблюдать её,чтобы экономить...именно когда пришёл на свой пост..шепнули люди с ЖЭУ..при этом,норма эта не то что комфорт не обеспечивает,при такой температуре реально холодно!!!просто можно элементарно заболеть....
Так что если у вас такой темпер дома-разве что только президенту жаловаться,чтобы меняли законы...или в думу...вобщем у нас тут как всегда всё продумано...
Нужно просто фигачить радиаторы по всему периметру комнаты..))ну а что-мы же платим одинаково за тепло,счётчики ставят единицы...лучше один раз вложиться и лет 10-15 не заморачиваться...у меня вот в этот раз опять бабла не хватило с этим ремонтом...следующим летом на каждой стене повешу радиатор.)))пофиг.))Лучше окно открыть если жарко,или краном убавить,чем сидеть и ждать,когда усилят давление...
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