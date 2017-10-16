Жители пяти сахалинских районов смогут пожаловаться прокурору на холод в домах

Прокуратура организует мобильные приемные по подготовке муниципальных образований, объектов жизнеобеспечения и жилфонда к прохождению отопительного периода в Томари, Макарове, Поронайске, Тымовске и Смирных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 11.00 по 12.00 часов 23.10.2017 в здании прокуратуры Томаринского района ( Томари, ул. Октябрьская, 58) будет проведен прием граждан сотрудниками прокуратуры области по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прием граждан в прокуратуре Макаровского района (г. Макаров, ул. Школьная, 46) состоится с 09.30 по 11.30 часов 24.10.2017.

Прием граждан в Поронайской городской прокуратуре (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11) состоится с 09.30 по 11.00 часов 25.10.2017.

Прием граждан в прокуратуре Смирныховского района (пгт. Смирных, ул. Горького, 6) состоится с 09.30 по 11.00 часов 26.10.2017.

Прием граждан в прокуратуре Тымовского района (пгт. Тымовское, ул. Кировская, 97) состоится с 09.30 по 11.00 часов 27 октября.