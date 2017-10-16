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«Сахалин-М» завоевал серебряные медали областного чемпионата

«Сахалин-М» завоевал серебряные медали областного чемпионата

До завершения турнира участникам осталось провести одну игру

В минувшие выходные состоялись три матча чемпионата Сахалинской области по футболу. До завершения турнира участникам осталось провести всего лишь одну игру.

В субботу в Холмске «Портовик» и «Шахтер» из Быкова в очном споре определяли, кто из них займет четвертое место. Хозяевам поля нужна была только победа, тогда как «горняков» устраивала даже ничья.  

В первом тайме Александр Юн вывел гостей вперед. После перерыва Шоран Ооржак сравнял счет, но на большее холмчан не хватило (1:1). В итоге «Шахтер» занял четвертое место, а «Портовик» - пятое.

В этот же день «Регион-65» из Корсакова не явился на игру с «Сахалином-М» и ему было засчитано техническое поражение (0:3).

Программа футбольного уик-энда завершалась «баттлом» за серебро. «Сахалин-М» и «СахалинСтройИнвест» выявили обладателя серебряных медалей в воскресенье на стадионе «Спартак». В этом сезоне команды уже провели три матча. Игра первого круга завершилась ничьей (1:1), а в полуфинале Кубка области «СахалинСтройИнвест» добился победы (1:1, 1:0). На этот раз «ССИ» пропустил больше, чем за три вышеупомянутых матча и упустил серебряные награды.

Уже после первого тайма «Сахалин-М» добился вполне комфортного преимущества (3:1). Во второй половине игры соперники обменялись голами, что никак не повлияло на итоговый результат – 4:2 в пользу «Сахалина-М». У победителей «дублем» отметился Максим Крупельницкий, по одному году забили Сергей Гаврилко и Павел Савлук. У проигравших отличились Никита Сайфулаев и Евгений Черников.

Тройка лидеров чемпионата:

1. ФК «Ноглики» - 51 очко.

2. «Сахалин-М» - 41 очко.

3. «СахалинСтройИнвест» - 38 очков.

Заключительный матч сезона запланирован на 29 октября. ФК «Углегорск» примет «Сахалин-2000». В этой игре определится, кто из соперников займет девятое место, а кто замкнет турнирную таблицу.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Чемпионат Сахалинской области по футболу
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 +1
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