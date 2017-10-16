Константин Сек в шестой раз завоевал титул чемпиона области по классическим шахматам

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат Сахалинской области по классическим шахматам. 28 участников определили обладателей медалей за девять туров по швейцарской системе.

География турнира включала в себя представителей Охи, Поронайска, Холмска и островной столицы. Среди них были экс-чемпионы области разных лет, призеры турнира, мастера ФИДЕ и кандидаты в мастера спорта. Всех сильнейших собрать не удалось, но это обстоятельство ничуть не повлияло на боевой настрой шахматистов, которые порадовали болельщиков яркими комбинациями и неожиданными ходами.

За тур до финиша чемпионский титул (пятый подряд, а всего – шестой) обеспечил себе Константин Сек. Однако он не собирался почивать на чемпионских лаврах в заключительном туре, так как победа в нем могла обеспечить ему уникальный результат – 9 очков из 9 возможных.

- Я играл черными против Алексея Климшина. Мы разыграли защиту Бенони. Причем, соперник пошел на тот же вариант, который случился в моей партии с Дмитрием Ден. Опасаясь нарваться на дебютную «бомбу», я решил свернуть в сторону и избрал другой вариант с жертвой пешки. Алексей надолго задумался, что убедило меня в том, что этот острый вариант он не анализировал. А в нем нужна была точность. Соперник ее не продемонстрировал, попал под сильную атаку и быстро проиграл, - прокомментировал партию, которая позволила ему набрать 100 процентов очков, Константин Сек.

Второе место занял Дмитрий Ден. Чемпион области 2008 года набрал 7,5 очков. В каком-то другом турнире этого вполне хватило бы для первого места. Да и вообще, это результат, которым можно гордиться. Увы, но в этот раз для победы его оказалось недостаточно.

Третьим финишировал Денис Син (7 очков). В заключительном туре он играл со своим непосредственным конкурентом за бронзу Игорем Чернцовым (черные). Задача Игоря была крайне сложной. Ведь его устраивала только победа. Как ее добиться черными? Выбор пал на Волжский гамбит. Однако для Дениса Син этот дебют не стал сюрпризом. Забрав пожертвованную пешку, он удержал материальное преимущество и добился победы. Один из самых многообещающих молодых шахматистов острова становится призером мужского чемпионата области третий год подряд.

По 5,5 очков набрали Игорь Чернцов, Акылбек Кадыров, Виталий И, Олег Верещагин. Именно в таком порядке их расставили беспристрастные дополнительные коэффициенты. В ТОП-10 также пробились Вячеслав Тимохин, Алексей Климшин и Ри Ян Чун (по 5 очков).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.