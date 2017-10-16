Рекордное количество спортсменов принял турнир по самбо в Корсакове

21 октября в здании спортивного комплекса «Флагман» в Корсакове прошел 20-й юбилейный областной турнир Памяти корсаковских тренеров среди юношей и девушек по самбо. В соревнованиях приняли участие рекордное количество юных спортсменов (238 чел.) 2003- 2009 годов рождения из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмск, Долинска, Ноглик, Тымовского и села Костромское.

Для многих юных самбистов выступление на этих соревнованиях были дебютом, но не смотря на это многие из них справились с волнением и показали достойную борьбу, а некоторые, несмотря на серьезную конкуренцию, стать призерами.