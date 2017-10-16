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Рекордное количество спортсменов принял турнир по самбо в Корсакове

Рекордное количество спортсменов принял турнир по самбо в Корсакове

Соревнования проводились в память о тренерах

21 октября в здании спортивного комплекса «Флагман» в  Корсакове  прошел 20-й юбилейный областной турнир Памяти корсаковских тренеров среди юношей и девушек  по самбо. В соревнованиях приняли участие рекордное количество юных спортсменов (238 чел.) 2003- 2009  годов рождения из  Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмск, Долинска, Ноглик, Тымовского и села Костромское.

  Для многих юных самбистов выступление на этих соревнованиях были дебютом, но не смотря на это многие из них справились с волнением и показали достойную борьбу, а некоторые, несмотря на серьезную конкуренцию, стать призерами.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:32 +2
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Комментарии
DenNic2002
Написано сегодня, в 20:54
Молодцы парни,так держать!
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