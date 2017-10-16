Победителей молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» определили в Южно-Сахалинске

Седьмой молодежный арт-фестиваль «Заяви о себе» прошел в Южно-Сахалинске 21 октября, сообщает пресс-служба Центра молодежных инициатив.

По итогам отборочных туров в финал конкурса прошли 27 исполнителей и творческих коллективов. Все они занимаются творчеством на любительском уровне.

- С каждым годом становится больше участников, сложнее проводить отборочные туры, и, конечно, определять победителей. Если еще два года назад на этапе отбора были заметны лидеры, то сейчас конкуренция стала просто колоссальной. Все участники не профессионалы, они только пробуют свои силы, заявляют о себе. Уровень их мастерства поражает в хорошем смысле слова. Поэтому желаю всем конкурсантам удачи, быть самими собой и показать свои способности, - поприветствовал участников и зрителей фестиваля директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Молодежь продемонстрировала свои таланты в четырех направлениях: вокальное и хореографическое искусство, художественное чтение произведений и оригинальный жанр. Традиционно самой высокой была конкуренция среди вокалистов — членам жюри предстояло выбрать лучших из 12 участников.

В хореографическом искусстве соревновались семеро участников. Все они выбрали для конкурса современные танцевальные направления. В номинации "Художественное чтение произведений" борьба развернулась среди шестерых финалистов. Причем многие из них представили на суд жюри свои авторские произведения. За право быть лучшим в "Оригинальном жанре" соперничали двое конкурсантов.

В этом году организаторы решили ввести подноминации. Лучших вокалистов и чтецов определили среди исполнителей авторских произведений и известных, а также среди индивидуальных и коллективных исполнителей в хореографическом направлении.

Наталья Коган впервые решила поучаствовать в фестивале. Девушка играет на пианино и гитаре, самостоятельно сочиняет слова и музыку. На «Заяви о себе» Наталья исполнила трогательную композицию «Дождь».

- Конечно, как и все написанное, эта песня выражение чувств к одному человеку. Она создавалась в разное время: в 2008 году были написаны слова, а музыка спустя пять лет. Я вообще люблю музыку, стараюсь всегда быть в курсе событий и следить за новинками. И это здорово, что у нас есть площадки, где можно попробовать себя, - поделилась Наталья Коган.

А вот Александр Булыгин участвует в фестивале уже не в первый раз.

- Все мои творческие начинания полностью поддерживает мама. Ее поддержка для меня многое значит. Вообще я не думаю о победе. Главное достойно выступить, - отметил Александр Булыгин.

По завершению всех конкурсных номеров зрители посмотрели выступления профессиональных коллективов – музыкальных и танцевальных. А в это время члены жюри решали, кому достанутся главные награды конкурса.

По итогам победителями арт-фестиваля стали:

- Невельской Георгий (номинация "Вокальное искусство", исполнение песен известных авторов);

- Коган Наталья (номинация "Вокальное искусство", исполнение песен собственного сочинения);

- Бычкова Дарья (номинация "Художественное чтение произведений", известных авторов);

- Гагарина Ирина (номинация "Художественное чтение произведений", собственное сочинение);

- Рябиков Дмитрий (номинация "Хореографическое искусство", сольное исполнение);

- Хип-хоп команда "Street art crew" (номинация "Хореографическое искусство", коллективное исполнение);

- Коллектив "НеТетрис" (номинация "Оригинальный жанр").

Специальный приз жюри за волю к победе и стремление к творчеству был вручен Булыгину Александру. Варданян Анаит отметили за самую яркую группу поддержки. Группа «Экарма» получила специальный приз от фотостудии "Sot'ы".