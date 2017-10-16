Томаринский район первым на Сахалине получил паспорт готовности к отопительному сезону

В понедельник 23 октября Сахалинское управление Ростехнадзора выдало муниципальному образованию "Томаринский городской округ" паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов, сообщает пресс-служба муниципалитета. Основанием стал акт проверки от 13 октября. Томаринский район стал первым среди муниципалитетов Сахалинской области, получившим официальное свидетельство успешной подготовки к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в Томаринском округе начался ещё в конце сентября. В первую очередь, 29 сентября, тепло поступило в дошкольные и школьные образовательные учреждения сёл Пензенское, Ильинское и Красногорск. А уже с 1 октября теплоноситель начал поступать в остальные социальные учреждения и жилой фонд населённых пунктов района, подключенный к системам центрального теплоснабжения.

На сегодняшний день теплоснабжением социальных учреждений и жилого фонда в районе занимается семь котельных в сёлах Красногорск, Ильинское, Пензенское, Черемшанка и ТЭЦ в городе Томари, которые обслуживаются предприятиями АО "Тепло" и ООО "Комус-1".

Контрольные показатели готовности района к отопительному сезону были выполнены на 100 процентов уже к 30 сентября. К этому времени проведена паспортизация объектов: выданы паспорта готовности на 207 жилых дома, 8 котельных и 14 объектов социально-культурного назначения. На всех объектах имеются резервные источники питания. Завершен завоз требуемого 45-суточного запаса топлива. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в ресурсоснабжающих организациях на случай возникновения нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады, укомплектованные квалифицированными специалистами, средствами связи, техникой, необходимыми инструментами и оборудованием. Подготовлена к работе в зимний период и снегоуборочная техника.