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Томаринский район первым на Сахалине получил паспорт готовности к отопительному сезону

Томаринский район первым на Сахалине получил паспорт готовности к отопительному сезону

Тепло в домах стали давать еще в конце сентября

В понедельник 23 октября Сахалинское управление Ростехнадзора выдало муниципальному образованию "Томаринский городской округ" паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов, сообщает пресс-служба муниципалитета. Основанием стал акт проверки от 13 октября. Томаринский район стал первым среди муниципалитетов Сахалинской области, получившим официальное свидетельство успешной подготовки к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в Томаринском округе начался ещё в конце сентября. В первую очередь, 29 сентября, тепло поступило в дошкольные и школьные образовательные учреждения  сёл Пензенское, Ильинское и Красногорск. А уже с 1 октября теплоноситель начал поступать в остальные социальные учреждения и жилой фонд населённых пунктов района, подключенный к системам центрального теплоснабжения.

На сегодняшний день теплоснабжением социальных учреждений и жилого фонда в районе занимается семь котельных в сёлах Красногорск, Ильинское, Пензенское, Черемшанка и ТЭЦ в городе Томари, которые обслуживаются предприятиями АО "Тепло" и ООО "Комус-1".

Контрольные показатели готовности района к отопительному сезону были выполнены на 100 процентов уже к 30 сентября. К этому времени проведена паспортизация объектов: выданы паспорта готовности на 207 жилых дома, 8 котельных и 14 объектов социально-культурного назначения. На всех объектах имеются резервные источники питания. Завершен завоз требуемого 45-суточного запаса топлива. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в ресурсоснабжающих организациях на случай возникновения нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады, укомплектованные квалифицированными специалистами, средствами связи, техникой, необходимыми инструментами и оборудованием. Подготовлена к работе в зимний период и снегоуборочная техника.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:08 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:15
ну и пусть радуются, раньше тепло дадут - раньше квитанции приходить начнут
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+2
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 16:46
А как же Охинский район? У них вроде раньше всех дали отопление, 18 сентября если не ошибаюсь.
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+1
Anubis38
Написано сегодня, в 17:51 Отредактированно сегодня, в 17:52
Отопительный сезон у них начался! Паспорт они получили! Отопление уже 3 раза отключали на Пограничной, с..ки! У меня дочка 2 месячная, а они "плановые работы". Вы, б....дь, чем летом занимались? Рукоблудием и теребоньканием?
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0
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 20:14
На Пушкина конечно не отключали, но холодно ужасно. Каждый день спускаем воду, а тепла не прибавилось. Ночью уже минус, стены остывают, спим одетые и надеемся что скоро запустят на все 100% тепло.
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0
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