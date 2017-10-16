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Сквер побратимов может появиться в парке Корсакова

Сквер побратимов может появиться в парке Корсакова

Представители Момбецу подтвердили заинтересованность в проекте

Создание в парке Корсакова сквера городов – побратимов Корсакова и Момбецу обсудили представители двух городов, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

Возведение сквера подразумевает концепция проекта «Возрождение парка культуры и отдыха города Корсакова». Под него в проекте предусмотрены две площадки, размером 1200 кв. м. и 900 кв. м. Место будущего строительства посетила японская делегация из города-побратима Корсакова – Момбецу.

Сквер городов – побратимов обещает стать особенностью корсаковского парка. На совещании, посвящённом его обустройству,  японская сторона подтвердила заинтересованность в проекте. Прозвучало предложение разместить в будущем сквере элементы с символикой Момбецу.

Рядом со сквером по проекту появится искусственный водоем. В последствии в пруд выпустят карпов Кои. В своей концепции будущего парка культуры и отдыха Корсакова разработчики учитывали и опыт специалистов из страны восходящего солнца, культурные особенности Японии. Так, одним из основополагающих принципов в своей работе они использовали принцип формирования гармонии духа парка и его вида.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:05 0
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