Сахалинские борцы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях в Смоленске

В Смоленске состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти основоположника спортивной борьбы на Смоленщине Алексея Петровича Хренова. На ковер СОК «Смена» вышли сильнейшие юниоры страны не старше 21 года (1997-1999 г.р.).

Островной регион на этих состязаниях представляли воспитанники СДЮСШОР по греко-римской борьбе кандидат в мастера спорта Александр Шеварев и мастер спорта Андрей Тефанов, сегодня являющиеся студентами Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

- Александр Шеварев выступал в весовой категории до 66 кг. Он одержал три победы, но проиграл в схватке за выход в финал и в итоге стал обладателем бронзовой медали. Андрей Тефанов боролся в весе до 96 кг. На его счету четыре уверенные победы. В финале Андрей нанес поражение Михаилу Жмыхову из Москвы и завоевал золотую награду, - рассказал тренер борцов Александр Ваулин.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.