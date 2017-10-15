В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия

фото очевидцев

В ДТП пострадал один человек

ДТП произошло накануне, 21 октября около 23 часов на улице Поповича, в районе дома 44 (перекресток с проспектом Мира). Там столкнулись Toyota и Hyundai.

По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия. В ДТП пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия установят сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.