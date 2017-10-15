фото очевидцев
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
В ДТП пострадал один человек
ДТП произошло накануне, 21 октября около 23 часов на улице Поповича, в районе дома 44 (перекресток с проспектом Мира). Там столкнулись Toyota и Hyundai.
По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия. В ДТП пострадал один человек.
Обстоятельства происшествия установят сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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6 В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
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Комментарии
Andrey2017
Написано сегодня, в 11:01
Сочувствие пострадавшей стороне. Выходные в ударе- снова пьянь повылазила на дороги.
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 12:05
ничего нового...пьянь за рулём...ну хоть тут все живы...надеюсь...
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 12:16 Отредактированно сегодня, в 12:17
смысл бежать с места дтп? все равно же найдут, или сам придет...люди живут в мире кино или как!? что движет принятием такой тупости?
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+2
lvista
Написано сегодня, в 12:59
Breaking87, обычно бухарики прячутся, чтоб исчезли доказательства принятия алкоголю. Чтоб протрезветь...
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+1
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 16:16
lvista, Или нарики! Хотя и просто те кто нарушает может сбежать! Только для чего? Раз нарушил,так отвечай! А вдруг в той машине помощь кому-то нужна была срочно!
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0