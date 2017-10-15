Сахалинская команда выйдет на старт международного турнира «Локоволей-2017»

Сегодня в Хабаровске стартует дальневосточный этап международного турнира «Локоволей-2017».

В этом сезоне на предварительном этапе встретятся спортсмены четырех федеральных округов (Сибирского, Уральского, Приволжского и Дальневосточного).

Как сообщают в пресс-центре министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, участниками турнира в Хабаровске станут волейболисты 2001-2002 г.р. из Якутска, Благовещенска, Советской Гавани, Облучья, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Южно-Сахалинска. Островной регион представит команда ВЦ «Сахалин» под руководством тренера Алексея Волкова.

Путевки в финал, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 января, получат победители предварительных этапов. Кроме того, в финале согласно положению, выступят команды Санкт-Петербурга, сборные Сербии, Монголии и Финляндии.