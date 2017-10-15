medportal.ru
Многодетный охинец поджег гараж и чуть не сгорел сам
Пострадавший госпитализирован
В ночь с 20 на 21 октября (примерно в 01:15) в Охе во дворе дома по улице Охотской,9 произошел пожар.
По словам местных жителей, мать, оставив мужа и четырех детей дома, вечером ушла в гости. Около часа ночи мужчина закрыл детей в квартире, вышел на улицу, поджег гараж и вспыхнул сам. Пламя по постройке не распространилось, а человек загорелся.
"Он был трезв, сам вызвал пожарных. Жуткое зрелище - молодой мужчина бегал, горел и кричал. Его увезли в больницу врачи скорой помощи. Сильнее всего обгорели грудь и ноги", - говорят охинцы.
А пострадавшему скорейшей поправки
Точно Путин виноват.