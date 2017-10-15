новости
новости
Регистрация
Многодетный охинец поджег гараж и чуть не сгорел сам
medportal.ru

Многодетный охинец поджег гараж и чуть не сгорел сам

Пострадавший госпитализирован

В ночь с 20 на 21 октября (примерно в 01:15) в Охе во дворе дома по улице Охотской,9 произошел пожар.

По словам местных жителей, мать, оставив мужа и четырех детей дома, вечером ушла в гости. Около часа ночи мужчина закрыл детей в квартире, вышел на улицу, поджег гараж и вспыхнул сам. Пламя по постройке не распространилось, а человек загорелся.

"Он был трезв, сам вызвал пожарных. Жуткое зрелище - молодой мужчина бегал, горел и кричал. Его увезли в больницу врачи скорой помощи. Сильнее всего обгорели грудь и ноги", - говорят охинцы.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 10:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Оха
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Виктория Online
Написано вчера, в 10:53
Может он себя хотел сжечь?
Ответить
+3
Nato4ka
Написано вчера, в 10:56
Ну и что кому доказал? Не думаю что после этого случая мать - гулена одумается. Как говорит моя бабушка : "если собака привыкла бегать возом, она и за тележкой побежит"
А пострадавшему скорейшей поправки
Ответить
+1
Online
Виктория Online
Написано вчера, в 11:27
Nato4ka, почему гулена? Если у женщины четверо детей, то ей теперь дома сидеть? В статье же не сказано, что это постоянно у неё случается
Ответить
+2
Nato4ka
Написано вчера, в 11:54
Виктория, не сказано что постоянно,но уйти поздно вечером и до нее не могли дозвониться. И муж не просто так пошел на такой шаг. Это моё личное мнение.
Ответить
+1
Senor_Tomato
Написано вчера, в 13:07
Nato4ka, а даже если гулена жена, разве можно закрыть 4-х детей одних в квартире и пойти на улицу? Не важно что у них там между собой происходит, но не думать о своих летят это пипец конечно.... Слава Богу хоть живой остался.
Ответить
+2
Еще 7 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:56
Несчастный случай или попытка суицида?
Ответить
+3
angi-75
Написано вчера, в 12:52
Полный дебил!
Ответить
+1
S.V.
Написано вчера, в 13:07
Чёт сутки какие то...солнечное затмение?..магнитные бури?...
Точно Путин виноват.
Ответить
0
ateriya
Написано вчера, в 14:03
Как то странно всё. Чужая семья потемки конечно,но как то все странно. Мужик выздоравливай давай. Все беды не беда. Главное здоровье. А проблемы это все решаемо. Не будь дохляком. Все утрясется. Ты главное выздоравливай.
Ответить
+2
Tatyana
Написано вчера, в 19:17
ateriya, Ну поправится он, это самая надежа и опора семьи, как говорят нет мужиков и это не мужик.
Ответить
0
ateriya
Написано вчера, в 20:33
Tatyana, ну а себя то жечь зачем? пусть развод, пусть уйдет, но смерть это же не выход. все можно изменить. всегда! только немного поддержки надо и веры в близкого, и тогда все можно победить!
Ответить
0
Tatyana
Написано вчера, в 20:43
ateriya, Я не знаю зачем,вы меня спрашиваете?,у меня никогда в жизни такого произойти не может, ну только если меня захотят поджарить за кроткий нрав. Ну и после такой выходки ,будем с мужчиной прощаться.
Ответить
0
С 28 региона
Написано вчера, в 14:59
Скорейшей поправки! Не забывайте, что у вас детки))))) они вас любят
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинская команда выйдет на старт международного турнира «Локоволей-2017»
Сахалинская команда выйдет на старт международного турнира «Локоволей-2017»
Легковушка вылетела с моста в Корсакове
Легковушка вылетела с моста в Корсакове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru