Митинг "За реки, за рыбу, за будущее Сахалина" прошел в областном центре

Сегодня, 21 октября в 12:00 в Южно-Сахалинске на площади Победы начался митинг "За реки, за рыбу, за будущее Сахалина". Неравнодушные сахалинцы собирают подписи под обращением к президенту о запрете на Сахалине промышленного лова лососей. Активисты требуют сократить промышленный лов лосося, убрать РУЗы, повысить оплату труда тем, кто охраняет водоемы от браконьеров.

Подписи собирают уже две недели. Завершат - в середине ноября.

К 12 часам на площади собралось около 100 человек. У многих в руках плакаты.

"На моих глазах произошло существенное оздоровление рек, сократились рубки, сельское хозяйство, уменьшились сбросы вредных веществ, закрылись бумажные заводы. Для экономики это плохо, но для рыбы - очень хорошо. В области начали расти рыбные ресурсы. Лосось - основа всей экосистемы нашего острова. Это пища для животных, это, в буквальном смысле, хлеб и зарплата для людей и экономики. Но с 2009 года мы видим, что этот ресурс начал использоваться чрезмерно. Человеческая жадность, стремление как можно скорее получить максимальную наживу, не думая о завтрашнем дне, привели к тому, что вылов стал расти, пропуск рыбы в реки - сокращаться. Мы видели это с 2009 года. И с тех пор бьем в набат, обращаемся в государственные органы, которые отвечают за сохранение лосося. Нас никто не слышит. К счастью, пока удается сохранить заказник "Восточный", - сказал на митинге руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Когда начал выступать депутат областной Думы Александр Болотников, перестал работать микрофон. Выяснилось, что причина - в отсутствии электричества. Пришедшие на митинг возмущены - "Это срыв мероприятия".

12:35. Организаторы привезли генератор. Заработал микрофон.

12:43. Пошел дождь, люди не расходятся. Выступают общественники и рыбопромышленники.

Резолюцию планируют дополнить предложением о запрете вылова лосося в промышленных масштабах на пять лет, а не на два года, выразить недоверие руководству, отвечающему за рыбную отрасль.

Ближе к часу дня митинг закончился.

В общей сложности на митинг пришло более 300 человек.Организаторы принесли 400 подписных листов, но их не хватило - люди забирали бумаги с собой, чтобы собирать затем подписи на своих предприятиях.

На митинг были приглашены представители различных уровней власти, но из них пришел только депутат Болотников.