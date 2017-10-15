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Митинг "За реки, за рыбу, за будущее Сахалина" прошел в областном центре

Митинг "За реки, за рыбу, за будущее Сахалина" прошел в областном центре

Продолжается сбор подписей под обращением к президенту о запрете на Сахалине промышленного лова лососей

Сегодня, 21 октября в 12:00 в Южно-Сахалинске на площади Победы начался митинг "За реки, за рыбу, за будущее Сахалина". Неравнодушные сахалинцы собирают подписи под обращением к президенту о запрете на Сахалине промышленного лова лососей. Активисты требуют сократить промышленный лов лосося, убрать РУЗы, повысить оплату труда тем, кто охраняет водоемы от браконьеров.

Подписи собирают уже две недели. Завершат - в середине ноября. 

К  12 часам на площади собралось около 100 человек. У многих в руках плакаты. 

"На моих глазах произошло существенное оздоровление рек, сократились рубки, сельское хозяйство, уменьшились сбросы вредных веществ, закрылись бумажные заводы. Для экономики это плохо, но для рыбы - очень хорошо. В области начали расти рыбные ресурсы. Лосось - основа всей экосистемы нашего острова. Это пища для животных, это, в буквальном смысле, хлеб и зарплата для людей и экономики. Но с 2009 года мы видим, что этот ресурс начал использоваться чрезмерно. Человеческая жадность, стремление как можно скорее получить максимальную наживу, не думая о завтрашнем дне, привели к тому, что вылов стал расти, пропуск рыбы в реки - сокращаться. Мы видели это с 2009 года. И с тех пор бьем в набат, обращаемся в государственные органы, которые отвечают за сохранение лосося. Нас никто не слышит. К счастью, пока удается сохранить заказник "Восточный", - сказал на митинге руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Когда начал выступать депутат областной Думы Александр Болотников, перестал работать микрофон. Выяснилось, что причина - в отсутствии электричества. Пришедшие на митинг возмущены - "Это срыв мероприятия".

12:35. Организаторы привезли генератор. Заработал микрофон.

12:43. Пошел дождь, люди не расходятся. Выступают общественники и рыбопромышленники. 

Резолюцию планируют дополнить предложением о запрете вылова лосося в промышленных масштабах на пять лет, а не на два года, выразить недоверие руководству, отвечающему за рыбную отрасль.

Ближе к часу дня митинг закончился. 

В общей сложности на митинг пришло более 300 человек.Организаторы принесли 400 подписных листов, но их не хватило - люди забирали бумаги с собой, чтобы собирать затем подписи на своих предприятиях.

На митинг были приглашены представители различных уровней власти, но из них пришел только депутат Болотников.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:23 +9
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Комментарии
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 12:57
Хорошая инициатива. Глядишь, и результат будет. Достали уже организованным стяжательством на лососевых.
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+9
NNS41148
Написано вчера, в 13:52
Андрей Кузьмин, хотелось бы.Но наш пострел Болотников везде "успел",он паровозный гудок и не более.Жаль,что КПРФ сегодня в это время Пленум обкома поводит.
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+5
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 14:43
NNS41148, Вопрос серьезный. Напрямую на гаранта Конституции замыкается. Резолюцию только начинать надо с нарушения ст.9 Конституции: природные ресурсы - охраняются и используются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. А у нас хищническое истребление лосося коммерческими структурами.
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+8
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:44
Андрей Кузьмин, не будет не какого результата...
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+2
Еще 1 комментарий
S.V.
Написано вчера, в 13:03
Надо штурмовать Компросмпект,32...))))
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+3
Reader
Написано вчера, в 13:14
Митинг хорошо, но текст обращения - детский лепет, просто сгусток эмоций. Но я подписался.
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 14:48 Отредактированно вчера, в 14:48
"Обращаемся в государственные органы, которые отвечают за сохранение лосося", а смысл? Судя по ситуации, либо там все куплены, либо некомпетентны. В обоих случаях обащаться туда - бессмысленно. Привлекать прокуратуру надо, искать состав должностных преступлений, халатности или еще чего, что возможно имело место быть и от этого плясать.
Хотя наша судебная система настолько эффективна, что и в этом случае врядли будет толк.
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+3
Andrey2017
Написано вчера, в 18:35
Слишком много интересов завязано на высшем уровне, поэтому вряд ли эти люди просто перестанут вылавливать рыбу, потому что жажда лёгкой наживы всегда выше разума. Так что митингами особо ничего не добьёшься, пока Царь всея Руси не обратит свой взор на данную проблему!
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+4
SWATIMYR
Написано вчера, в 19:39
А я считаю, что это ОЧЕНЬ хороший знак - народ перестаёт молчачь, начинает верить в свои права, выходить и заявлять об этом!!!
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+4
Маргарита
Написано вчера, в 20:03
Я поставила подпись
я за сохранение водных ресурсов нашего острова
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0
Online
Elizabeth Online
Написано вчера, в 20:14
По мне так,пока Кожемяко занимает пост ничего не изменится!!!! А он на нем будет сидеть,пока не высосут все соки с наших любимых островов!!!
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0
artic
Написано вчера, в 21:35
Хорошие новости! люди перестали молчать. После этого власть должна зачесаться.
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+1
Online
Charon Online
Написано вчера, в 23:03
всё это конечно хорошо, но к сожалению не поможет
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+1
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