Сахалинец взял золото на Всероссийском турнире по боксу в Туле

Сахалинец Артём Сычёв одержал победу на Всероссийском турнире по боксу имени Романа Жабарова в Туле.

Юноша (1999 г.р.) провёл три боя и стал первым в весовой категории до 81 кг.

Островной спортсмен тренируется под руководством Николая Барышева. Поездка на всероссийские соревнования для него стала первой. Но молодой человек планирует не останавливаться на достигнутом.

- Приобретенный опыт поможет в достижении более высоких результатов, - поделился Артём.

Традиционные соревнования класса "Б" проходили в спорткомплексе "Металлург" с 10 по 14 октября. Почтить память выдающегося тульского тренера Романа Жабарова, а также побороться за медали и звание "Кандидат в мастера спорта" приехало около 200 спортсменов (35 команд) из 12 регионов страны - от Волгограда до Южно-Сахалинска.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области