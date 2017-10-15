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Сахалинец взял золото на Всероссийском турнире по боксу в Туле

Сахалинец взял золото на Всероссийском турнире по боксу в Туле

Боксёр Артём Сычёв занял первое место в весовой категории до 81 кг

Сахалинец Артём Сычёв одержал победу на Всероссийском турнире по боксу имени Романа Жабарова в Туле.  

Юноша (1999 г.р.) провёл три боя и стал первым в весовой категории до 81 кг.  

Островной спортсмен тренируется под руководством Николая Барышева. Поездка на всероссийские соревнования для него стала первой. Но молодой человек планирует не останавливаться на достигнутом.

- Приобретенный опыт поможет в достижении более высоких результатов, - поделился Артём.

Традиционные соревнования класса "Б" проходили в спорткомплексе "Металлург" с 10 по 14 октября. Почтить память выдающегося тульского тренера Романа Жабарова, а также побороться за медали и звание "Кандидат в мастера спорта" приехало около 200 спортсменов (35 команд) из 12 регионов страны - от Волгограда до Южно-Сахалинска.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:00 +4
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Комментарии
Senor_Tomato
Написано вчера, в 17:30
Первый раз и золото! Молодец!!!
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+5
SWATIMYR
Написано вчера, в 19:50 Отредактированно вчера, в 19:51
Респект парню!!!
Благодарность тренеру!

Ток не написали, выполнил кандидатский минимум?
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+2
Nektos
Написано вчера, в 23:23
Молодчина!!!
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+2
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