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Пассажирка пострадала в вылетевшей в кювет Toyota Camry в Чехове
фото очевидцев

Пассажирка пострадала в вылетевшей в кювет Toyota Camry в Чехове

По словам очевидцев, водитель был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 21 октября около 7 часов вечера в селе Чехов Холмского района, недалеко от здания энергосбыта.

По предварительной информации, водитель автомобиля  Toyota Camry не справился с управлением, пересек тротуар, машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, автомобилист был пьян. 

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки - у нее перелом руки. Медики доставили женщину в больницу.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:29 +3
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Комментарии
Online
Charon Online
Написано вчера, в 23:10
"синяки вы мои синяки" да когда ж вы все блин убьётесь
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+3
S.V.
Написано вчера, в 23:38
выходные,синяки за рулём...а если бы пешеход шёл?...был бы труп...
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+3
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