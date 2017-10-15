фото очевидцев
Пассажирка пострадала в вылетевшей в кювет Toyota Camry в Чехове
По словам очевидцев, водитель был нетрезв
ДТП произошло сегодня, 21 октября около 7 часов вечера в селе Чехов Холмского района, недалеко от здания энергосбыта.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, пересек тротуар, машина вылетела в кювет.
По словам очевидцев, автомобилист был пьян.
В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки - у нее перелом руки. Медики доставили женщину в больницу.
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Написано вчера, в 23:10
"синяки вы мои синяки" да когда ж вы все блин убьётесь
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S.V.
Написано вчера, в 23:38
выходные,синяки за рулём...а если бы пешеход шёл?...был бы труп...
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