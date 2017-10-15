Пассажирка пострадала в вылетевшей в кювет Toyota Camry в Чехове

фото очевидцев

По словам очевидцев, водитель был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 21 октября около 7 часов вечера в селе Чехов Холмского района, недалеко от здания энергосбыта.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, пересек тротуар, машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, автомобилист был пьян.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки - у нее перелом руки. Медики доставили женщину в больницу.