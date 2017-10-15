Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской

ДТП произошло сегодня, 21 октября около 12 часов дня в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской. Там столкнулись Toyota Crown Majesta и автобус Hyundai County.

От удара автобус опрокинулся. На место происшествия приехали медики скорой помощи, спасатели, сотрудники ГИБДД.

Есть ли в аварии пострадавшие - уточняется.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.