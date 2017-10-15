фото очевидцев
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской
ДТП произошло сегодня, 21 октября около 12 часов дня в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской. Там столкнулись Toyota Crown Majesta и автобус Hyundai County.
От удара автобус опрокинулся. На место происшествия приехали медики скорой помощи, спасатели, сотрудники ГИБДД.
Есть ли в аварии пострадавшие - уточняется.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Там даже пешком ходить страшновато, потому что если не остановиться перед пешеходным, а сразу спокойно пойти, то для водителей, едущих с севера на юг, ты резко выныриваешь из-за забора и сразу кидаешься под машину )))