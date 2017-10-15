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Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской

ДТП произошло сегодня, 21 октября около 12 часов дня в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Физкультурной и Пионерской. Там столкнулись Toyota Crown Majesta и автобус Hyundai County. 
 
От удара автобус опрокинулся. На место происшествия приехали медики скорой помощи, спасатели, сотрудники ГИБДД.
 
Есть ли в аварии пострадавшие - уточняется.
 
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 13:30 +3
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Комментарии
S.V.
Написано вчера, в 13:48
вы куда носитесь по мокрым дорогам????да ещё и в таком не широком проезде....сделали Физкультурную,пошла жара...
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 14:16 Отредактированно вчера, в 14:18
S.V., там дело не в этом. Если ехать по Пионерской с запада на восток, то совершенно не видно, едет ли кто-то по основной дороге (Физкультурной) с севера на юг. Поэтому с второстепенной дороги водители вынуждены выезжать на свой страх и риск. Не прошло и недели, как там было прошлое ДТП, после которого на столбе прикрепили большое зеркало, чтобы хоть как-то было видно дорогу, но оно, к сожалению, помогает не сильно. А причина в том, что там поставили забор в 70см. от дороги. Подъезжаешь к перекрёстку и слева видишь забор, ну и пару метров дороги. Вот если успел увидеть на этих двух метрах автомобиль - остановишься, потом проедешь, а не успел - приляжешь отдохнуть, как автобус.
Там даже пешком ходить страшновато, потому что если не остановиться перед пешеходным, а сразу спокойно пойти, то для водителей, едущих с севера на юг, ты резко выныриваешь из-за забора и сразу кидаешься под машину )))
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+7
k_hammer
Написано вчера, в 16:08
Сергей Маслаков, простите, а что значит спокойно идти? Пешеход обязан убедиться в безопасности, а это включает в себя ряд мероприятий: остановка или снижение скорости передвижения, взгляд на правую и левую стороны проезжей части относительно себя. О каком спокойствии речь?
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 16:21 Отредактированно вчера, в 20:29
k_hammer, ну там нужно быть более начеку, чем на любом перекрёстке в городе. Вот, кстати, увезли эти машины, и через полчаса там новая авария
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+3
Еще 1 комментарий
С 28 региона
Написано вчера, в 14:55
Хоть бы обошлось без жертв и максимально без пострадавших.
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+1
ZLOI275
Написано вчера, в 20:19
Снести нафиг этот забор
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+4
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