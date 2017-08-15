Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов

ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» объявляет набор мальчиков и девочек в секции горных лыж, сноуборда и фристайла. Причем документов производится до 31 августа по адресу спортивной школы (ул. Горького, 7/4; 2 этаж, кабинет 213) с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Спортивно-оздоровительная группа:

- горные лыжи (минимальный возраст поступающего 7 лет);

- сноуборд (минимальный возраст поступающего 7 лет).

Этап начальной подготовки:

- горные лыжи (минимальный возраст поступающего 8 лет);

- сноуборд (минимальный возраст поступающего 8 лет);

- фристайл (минимальный возраст поступающего 8 лет).

Перечень документов, которые необходимо предоставить при поступлении: копия свидетельства о рождении поступающего, медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, справка из образовательного учреждения (с указанием класса и смены), две фотографии поступающего в формате 3*4, договор о страховании от несчастных случаев, заявление от родителей (законных представителей), согласие на обработку персональных данных.

С графиком проведения индивидуального отбора и нормативами общефизической и специальной подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (www.sakhalpineski.net).

Не упустите шанс повторить достижения Дмитрия Ульянова и Владиславы Буреевой, Алексея Жилина и Софьи Матвеевой, Юрия Чемодурова и Елены Костенко, а также многих других спортсменов, не раз поднимавшихся на пьедестал почета самых престижных соревнований! С будущими чемпионами будут работать как тренеры высшей категории, так и молодые наставники, имеющие звание «мастер спорта России».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.