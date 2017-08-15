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Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске

Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске

В областном центре чествовали победителей международных соревнований «АрМИ-2017»

В областном центре чествовали героев танкового биатлона-победителей международных соревнований «АрМИ-2017». Торжественное мероприятие состоялось в 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригаде.

В воинской части, расположенной в Хомутово, с гордостью вспомнили события, происходившие несколько дней назад на подмосковном военном полигоне Алабино. Когда два сахалинских экипажа продемонстрировали блестящие результаты на турнире, в котором участвовали представители 28 стран. Танкистам предстояло на скорость проехать по специально оборудованной трассе и поразить мишень с помощью трех разных видов оружия.

- Было очень здорово! Адреналин зашкаливал. Такая мощь, такая сила! Препятствия были сложные, но благодаря слаженности, взаимопониманию и вере в победу мы всё преодолели, - рассказал командир танка Александр Демьянов. 

По итогам индивидуального зачета сахалинские экипажи заняли первое и третье места (победители - Александр Демьянов, Игорь Шиленин, Илья Ишимов, бронзовые призеры - Виктор Корнев, Алексей Бакулев, Дмитрий Воронин). Тем самым внесли большой вклад в победу России.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, поздравления в адрес участников соревнований звучали сегодня от руководства части и сахалинских юнармейцев. К словам благодарности присоединился и губернатор области Олег Кожемяко. Он отметил высокое мастерство островных танкистов и поблагодарил за проявленное старание и стремление к победе.

После торжественных речей победителей танкового биатлона ждал неожиданный сюрприз. Глава региона вручил призёрам соревнований сертификаты на получение арендного жилья от сахалинского ипотечного агентства.

- Такого я, конечно, не ожидал. Мы старались победить за страну, за Сахалин. Нам уже столько было сказано приятных слов, а тут - жилплощадь! Сейчас же позвоню жене, обрадую, скоро переедем из маленькой служебной комнатки в новую квартиру, - поделился эмоциями командир танка, молодой отец Игорь Шиленин.

Общаясь с военнослужащими, губернатор отметил, что строить жилье в Южно-Сахалинске будут еще активнее, в частности, благодаря передаче в муниципальную собственность неиспользованных военных земель. Первый такой участок находится южнее проспекта Победы между улицами Горького и Комсомольской. На нем в ближайшее время начнется строительство многоквартирного дома, в котором квартиры смогут получить бюджетники и военные.

 

Галерея
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 3
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 4
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 5
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 6
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 7
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 8
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 9
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 10
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 11
Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске , Фото: 12
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Шестерым сахалинским танкистам вручили сертификаты на получение арендного жилья в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:16 0
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Комментарии
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 09:31
т.е. им просто сняли жильё
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